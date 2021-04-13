"Как можно так тупить": Модель с Украины призналась, что их заставили сниматься голыми в Дубае

23-летнюю Ирину из Киева многие теперь видели во всех ракурсах, однако, по словам девушки, это был не её выбор. Изначально она соглашалась на откровенную съёмку, но то, что эти фото будут делать на открытом месте, а потом опубликуют онлайн, — она не знала. Об этом модель рассказала своему парню Виталию, возмущаясь поведением организатора, пишет The Sun.

Видео © Соцсети

Молодой человек поделился её сообщениями со СМИ, когда ситуация стала накаляться. Ира пыталась сбежать в аэропорт, чтобы вернуться домой, но её поймали и отвезли обратно в город. Её успокоили тем, что после дачи показаний её отпустят, однако девушка долго не выходила на связь — и её семья стала волноваться. В голосовых и видеосообщениях Виталию Ира ругалась на сглупившего организатора Гречина.

Фото © Instagram

Нас загнали на балкон в номере в другом отеле и нас там сфоткали. Голыми на балкон! <...> Я говорила им: "Ребят, мы в арабской стране, давайте не выделываться", но меня не слушали. <...> И всё из-за придурков, которые решили залить видео и фото в "Инстаграм". Организатор вообще полный придурок. Он же взрослый человек, как можно так тупить! Ирина

Фото © Instagram

Девушка призналась, что, когда некоторые модели стали отказываться выходить на балкон или пытаться образумить Гречина, тот напомнил, кто здесь заказывает музыку, и пригрозил ничего не заплатить за съёмку. А так как девушки надеялись заработать в поездке, то в итоге согласились.

Фото © Instagram

Они вышли обнажёнными на балкон небоскрёба в Дубае, и там их сняли из окна соседнего здания. Моделям и организаторам грозил срок до шести месяцев и штраф в пять тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей). Однако местные власти решили сурово не наказывать участников скандальной съёмки — их было решено депортировать домой. Сейчас Ира вернулась в родной город и шутит в сториз про отсидку, используя типичные тюремные фразочки.

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