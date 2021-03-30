Хозяин случайно узнал об измене кота, рассматривая фото дома, который продают его соседи
Британец узнал, что такое настоящее предательство. Изучая объявление о продаже соседского дома, мужчина обнаружил компромат на своего кота.
Житель Лондона Майкл Хубэнк работает врачом, но это не значит, что ему чужды простые человеческие развлечения. Когда мужчина узнал, что его соседи продают дом, он тут же пошёл на сайт объявлений с недвижимостью Zoopla и начал изучать, как протекла жизнь в коттедже через дорогу. Оказалось, не зря — британец раскрыл страшную тайну своего кота. Оказывается, он не прочь полежать на чужой кровати.
Соседи только что выставили дом на продажу. Не мог удержаться от проверки на Zoopla.
Это наш чёртов кот!
Причём Майкл не сразу узнал, что его усатый — предатель. Кадр с места преступления был 13-м по счёту из 14. На фотографии рыжий кот растянулся вдоль кровати, накрытой пурпурным пледом. Судя по тому, как свободно питомец чувствует себя дома, сразу понятно — он тут частый гость.
Когда Майкл опубликовал скриншот из Zoopla в своём твиттер-аккаунте, пост мигом стал вирусным. Его оценило больше 170 тысяч пользователей соцсети. А судя по комментариям, питомцы-изменники — совсем не редкость. Несколько человек поделились историями, когда ловили котиков с поличным, пишет Lad Bible.
Великолепно... это мой кот, это не мой дом
Фото © Twitter / gettheshotsin
Фото © Twitter / moparoyal
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