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Хозяин случайно узнал об измене кота, рассматривая фото дома, который продают его соседи

Британец узнал, что такое настоящее предательство. Изучая объявление о продаже соседского дома, мужчина обнаружил компромат на своего кота.

30 марта 2021, 08:57

Фото © Twitter / Generoom

Житель Лондона Майкл Хубэнк работает врачом, но это не значит, что ему чужды простые человеческие развлечения. Когда мужчина узнал, что его соседи продают дом, он тут же пошёл на сайт объявлений с недвижимостью Zoopla и начал изучать, как протекла жизнь в коттедже через дорогу. Оказалось, не зря — британец раскрыл страшную тайну своего кота. Оказывается, он не прочь полежать на чужой кровати.

Соседи только что выставили дом на продажу. Не мог удержаться от проверки на Zoopla.

Это наш чёртов кот!

generoom

Фото © Twitter / Generoom

Фото © Twitter / Generoom

Причём Майкл не сразу узнал, что его усатый — предатель. Кадр с места преступления был 13-м по счёту из 14. На фотографии рыжий кот растянулся вдоль кровати, накрытой пурпурным пледом. Судя по тому, как свободно питомец чувствует себя дома, сразу понятно — он тут частый гость.

Фото © Twitter / Generoom

Фото © Twitter / Generoom

Когда Майкл опубликовал скриншот из Zoopla в своём твиттер-аккаунте, пост мигом стал вирусным. Его оценило больше 170 тысяч пользователей соцсети. А судя по комментариям, питомцы-изменники — совсем не редкость. Несколько человек поделились историями, когда ловили котиков с поличным, пишет Lad Bible.

Великолепно... это мой кот, это не мой дом

gettheshotsin

Фото © Twitter / gettheshotsin

Фото © Twitter / gettheshotsin

Ко мне ходит один такой. Он одержим моей собакой и часто просто врывается внутрь. Куча следов когтей на входной двери


moparoyal

Фото © Twitter / moparoyal

Фото © Twitter / moparoyal

"Помогите!" Кот заговорил на русском языке, когда понял, что хозяева везут его к ветеринару

"Помогите!" Кот заговорил на русском языке, когда понял, что хозяева везут его к ветеринару

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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