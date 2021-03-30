"Дети шпионов" 20 лет спустя: как незаметно для всех постарели Кортесы и их заклятые враги

Грегорио Кортес / Антонио Бандерас

Фото © Facebook / SpyKidsMovie / Flickr / Rincón Friki

За прошедшие годы испанский актёр почти не изменился внешне. Что касается его творческих успехов, то перечислять все роли, которые он исполнил после "Детей шпионов", просто не имеет смысла. Стоит лишь отметить, что последние 20 лет стали самыми плодовитыми в его фильмографии.

Ингрид Кортес / Карла Гуджино

Фото © Facebook / SpyKidsMovie / Instagram / carlagugino

Про Карлу Гуджино тоже нельзя сказать, что участие в съёмках "Детей шпионов" придало её карьере дополнительный импульс. Ей и до этого доставались не самые плохие роли. Ничего не изменилось и после выхода картины. Актриса снялась в таких фильмах, как "Город грехов", "Гангстер" и "Хранители", а также сериалах "Блудливая Калифорния" и "Правосудие". В 2004 году она дебютировала на сцене Бродвея.

Кармен Кортес / Алекса Пенавега

Фото © Facebook / SpyKidsMovie / RealAlexaPenaVega

Во время съёмок фильма Алексе было 12 лет, сейчас ей 32. За минувший период она уже успела дважды выйти замуж, один раз развестись и дважды стать матерью. Помимо серии "Дети шпионов" Алекса снялась во множестве других фильмов и сериалов. Хотя хитами стали единицы из них, число ролей, которые она исполнила, не может не вызывать уважение: в её фильмографии аж 93 позиции.

Джуни Кортес / Дэрил Сабара

Фото © Facebook / SpyKidsMovie / Instagram / darylsabara

Роль в "Детях шпионов" стала, пожалуй, самой запоминающейся в карьере молодого актёра. После неё он специализировался в основном на сериалах и озвучке мультфильмов ("Доктор Хаус", "Великий Человек-паук"). В 2016 году актёр начал встречаться с певицей Меган Трейнор. Через два года они поженились, а совсем недавно стали родителями.

Исидор Мачете Кортес / Дэнни Трехо

Фото © Facebook / SpyKidsMovie / Instagram / officialdannytrejo

Дэнни Трехо — не только невероятно харизматичный актёр, но и двоюродный брат Роберта Родригеса. Вот почему он снялся почти во всех фильмах режиссёра. Впрочем, Трехо и так весьма востребован. Но до "Детей шпионов" он исполнял, как правило, лишь роли второго плана. Позже про Мачете, дядю Кармен и Джуни, вышло аж два полнометражных фильма. Впрочем, актёру довелось сыграть главных героев и в других картинах, не связанных с киновселенной Родригеса.

Феган Флуп / Алан Камминг

Фото © Facebook / SpyKidsMovie / Instagram / alancummingsnaps

Для Алана Камминга "Дети шпионов" стали лишь очередной строчкой в его богатой творческой биографии, где нашлось место таким хитам, как "Золотой глаз", "Эмма" и "Секс в большом городе". Актёр продолжает активно сниматься: на очереди целых десять проектов с его участием.

Александр Миньон / Тони Шалуб

Фото © Facebook / SpyKidsMovie / Wikimedia Commons / Greg2600

Сразу после "Детей шпионов", где он сыграл главного злодея, Шалуб появился в фильме братьев Коэн "Человек, которого не было". Затем его актёрское резюме пополнилось такими картинами, как "Люди в чёрном – 2", "1408" и "Пять". Но своим фанатам он больше всего запомнился главной ролью в сериале "Дефективный детектив", который выходил с 2002 по 2009 год.

Мистер Лисп / Роберт Патрик

Фото © Facebook / SpyKidsMovie / Flickr / Gage Skidmore

Российскому зрителю Роберт Патрик навсегда запомнился ролью злого киборга в фильме "Терминатор-2. Судный день". Тем не менее актёр продолжает сниматься и по сей день. После "Детей шпионов", где он сыграл очередного отрицательного персонажа, Патрик отметился в сериале "Секретные материалы", за работу в котором даже получил премию "Сатурн". Позже в его фильмографию вошли такие картины, как "Переступить черту", "Мост в Терабитию" и "Тронутые".

Мисс Граденко / Тери Хэтчер

Фото © Facebook / SpyKidsMovie / Instagram / officialterihatcher

В "Детях шпионов" Тери Хэтчер досталась роль очаровательной злодейки. Но лучше всего её знают по сериалу "Отчаянные домохозяйки", который выходил с 2004 по 2012 год. Кроме того, актриса поучаствовала в таких проектах, как "Тайны Смолвиля" (2001–2011 годы) и "Два с половиной человека" (2003–2015 годы).

Девлин / Джордж Клуни

Фото © Facebook / SpyKidsMovie / ObamaWhiteHouse

В "Детях шпионов" Клуни сыграл лидера секретной организации, в которой работали Кортесы. Это была роль второго плана, которую он исполнил по просьбе своего старого друга Роберта Родригеса. В этом же году вышла картина "Одиннадцать друзей Оушена", а позже два её сиквела, где Клуни предстал уже во всей красе. Его портфолио пополнили и такие шедевры, как "Солярис", "Невыносимая жестокость" и "Гравитация". Кроме того, Клуни сам снял семь фильмов ("Признания опасного человека", "Доброй ночи и удачи", "Мартовские иды" и другие).

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