"Враги России пожалеют": Западные СМИ оценили послание Путина

Газета The New York Times также рассказала о "ежегодном обращении, полном угроз Западу". Издание отмечает тот факт, что, несмотря на повышенную напряжённость с Украиной, Путин в послании "воздержался от объявления новых шагов в военной сфере или внешней политике". Также на то, что президент в своём обращении почти не упомянул Украину, обратили внимание Washington Post и Financial Times.