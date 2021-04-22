"Враги России пожалеют": Западные СМИ оценили послание Путина

Президент России Владимир Путин занял довольно жёсткую позицию в отношении Запада. К такому выводу после ежегодного послания российского лидера пришли американские и европейские СМИ, пишет РИА "Новости".

Некоторые западные издания оказались разочарованы тем, что Путин в своей речи практически не уделил внимания Украине, где сейчас наблюдается эскалация гражданского конфликта, который длится уже почти семь лет. Другие же на фоне проблем с вакцинацией в Европе и США заявили о "хвастовстве" в связи со словами российского лидера о разработке трёх препаратов от коронавируса в РФ.

"Враги России пожалеют" — именно такими словами начинается статья испанской газеты Pais о послании Путина. По мнению издания, оно "приукрашено угрозами в адрес Запада". При этом в статье говорится, что президент РФ не намерен "сжигать мосты" и желает сохранить "хорошие отношения со всеми участниками международного сообщества".

"Высказывания Путина в его ежегодном обращении к нации показали, что российский лидер занимает более жёсткую линию в отношении своих предполагаемых противников", — написали в Wall Street Journal.

Газета The New York Times также рассказала о "ежегодном обращении, полном угроз Западу". Издание отмечает тот факт, что, несмотря на повышенную напряжённость с Украиной, Путин в послании "воздержался от объявления новых шагов в военной сфере или внешней политике". Также на то, что президент в своём обращении почти не упомянул Украину, обратили внимание Washington Post и Financial Times.

"Президент России в среду начал своё ежегодное Послание Федеральному собранию с хвастовства научным потенциалом России", — прокомментировала слова Путина о разработанных в стране трёх вакцинах от CoViD-19 газета Mundo.

В Washington Post указали, что российский лидер призвал население вакцинироваться, в то время как в стране было зафиксировано около пяти миллионов случаев заражения, но вакцины якобы медленно распространяются.

Многие западные СМИ обратили внимание, что основная часть речи Путина была посвящена внутрироссийским проблемам. Немецкое издание Welt выразило мнение, что "своим обращением к народу Путин неофициально открыл думскую избирательную кампанию". Аналогичной точки зрения придерживается и Financial Times.

Ранее Лайф рассказал, что услышали западные СМИ в выступлении Владимира Путина. Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян объяснил, почему столь своеобразно американские и европейские журналисты отреагировали на послание российского президента Федеральному собранию.

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