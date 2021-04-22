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"Враги России пожалеют": Западные СМИ оценили послание Путина

Российский лидер не намерен "сжигать мосты" и желает сохранить "хорошие отношения со всеми участниками международного сообщества", уверены журналисты.

22 апреля 2021, 16:37
<p>Владимир Путин. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей</p>

Владимир Путин. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Президент России Владимир Путин занял довольно жёсткую позицию в отношении Запада. К такому выводу после ежегодного послания российского лидера пришли американские и европейские СМИ, пишет РИА "Новости".

Некоторые западные издания оказались разочарованы тем, что Путин в своей речи практически не уделил внимания Украине, где сейчас наблюдается эскалация гражданского конфликта, который длится уже почти семь лет. Другие же на фоне проблем с вакцинацией в Европе и США заявили о "хвастовстве" в связи со словами российского лидера о разработке трёх препаратов от коронавируса в РФ.

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"Враги России пожалеют" — именно такими словами начинается статья испанской газеты Pais о послании Путина. По мнению издания, оно "приукрашено угрозами в адрес Запада". При этом в статье говорится, что президент РФ не намерен "сжигать мосты" и желает сохранить "хорошие отношения со всеми участниками международного сообщества".

"Высказывания Путина в его ежегодном обращении к нации показали, что российский лидер занимает более жёсткую линию в отношении своих предполагаемых противников", — написали в Wall Street Journal.

Газета The New York Times также рассказала о "ежегодном обращении, полном угроз Западу". Издание отмечает тот факт, что, несмотря на повышенную напряжённость с Украиной, Путин в послании "воздержался от объявления новых шагов в военной сфере или внешней политике". Также на то, что президент в своём обращении почти не упомянул Украину, обратили внимание Washington Post и Financial Times.

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"Президент России в среду начал своё ежегодное Послание Федеральному собранию с хвастовства научным потенциалом России", — прокомментировала слова Путина о разработанных в стране трёх вакцинах от CoViD-19 газета Mundo.

В Washington Post указали, что российский лидер призвал население вакцинироваться, в то время как в стране было зафиксировано около пяти миллионов случаев заражения, но вакцины якобы медленно распространяются.

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Многие западные СМИ обратили внимание, что основная часть речи Путина была посвящена внутрироссийским проблемам. Немецкое издание Welt выразило мнение, что "своим обращением к народу Путин неофициально открыл думскую избирательную кампанию". Аналогичной точки зрения придерживается и Financial Times.

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Ранее Лайф рассказал, что услышали западные СМИ в выступлении Владимира Путина. Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян объяснил, почему столь своеобразно американские и европейские журналисты отреагировали на послание российского президента Федеральному собранию.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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