Два человека погибли в огненном ДТП с фурами, блокировавшем движение на КАД — видео
Они находились в легковушке, которая оказалась зажата между грузовиками.
Огненное ДТП с участием двух фур произошло на КАД в Петербурге, два человека погибли. Видео © LIFE
На востоке Санкт-Петербурга на Кольцевой автомобильной дороге произошло возгорание фуры, в результате чего на трассе образовалась огромная пробка. По данным источника Лайфа, пожару предшествовало столкновение транспортного средства с другим большегрузом и легковушкой.
Инцидент произошёл на пересечении КАД и улицы Челябинской. По информации нашего собеседника, два человека, находившиеся в легковом авто, погибли. Машина оказалась зажата между фурами. Тела погибших из искорёженного авто пока не извлекли.
Ранее Лайф показал, как в Москве лихач "выбил страйк" из пяти машин, неудачно заехав во двор. Неясно, пытался ли гонщик припарковаться таким способом или просто не вписался в поворот, однако известно, что он был пьян.
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