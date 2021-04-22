Два человека погибли в огненном ДТП с фурами, блокировавшем движение на КАД — видео

Огненное ДТП с участием двух фур произошло на КАД в Петербурге, два человека погибли. Видео © LIFE

На востоке Санкт-Петербурга на Кольцевой автомобильной дороге произошло возгорание фуры, в результате чего на трассе образовалась огромная пробка. По данным источника Лайфа, пожару предшествовало столкновение транспортного средства с другим большегрузом и легковушкой.

Инцидент произошёл на пересечении КАД и улицы Челябинской. По информации нашего собеседника, два человека, находившиеся в легковом авто, погибли. Машина оказалась зажата между фурами. Тела погибших из искорёженного авто пока не извлекли.

Ранее Лайф показал, как в Москве лихач "выбил страйк" из пяти машин, неудачно заехав во двор. Неясно, пытался ли гонщик припарковаться таким способом или просто не вписался в поворот, однако известно, что он был пьян.

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