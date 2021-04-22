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Категорий: 18

В России утвердили расписание ЕГЭ на 2021 год

Основная волна, как и анонсировалось, пройдёт с 31 мая по 17 июля.

22 апреля 2021, 16:44

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание единых госэкзаменов для выпускников 11-х классов в 2021 году. Приказ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации. Основная волна, как и анонсировалось, пройдёт с 31 мая по 17 июля. Ниже — обо всём по порядку.

Россияне впервые написали ЕГЭ по русскому языку прямо во время полёта

Россияне впервые написали ЕГЭ по русскому языку прямо во время полёта

Сдача единых госэкзаменов в основной период начнётся с 31 мая, школьникам предстоит испытание по литературе, географии и химии. Русский язык (самый массовый) будут сдавать два дня — 3 и 4 июня. Профильная математика — 7 июня. 11 июня выпускники сдают историю и физику, 15-го — обществознание, 18-го — биологию и письменную часть по иностранным языкам, 21 и 22 июня — устный иняз.

В Рособрнадзоре спрогнозировали средние баллы по ЕГЭ в 2021 году

В Рособрнадзоре спрогнозировали средние баллы по ЕГЭ в 2021 году

ЕГЭ по информатике, который в 2021 году выпускники впервые будут сдавать на компьютерах, также разделён на два дня: 24 и 25 июня. 28, 29 июня и 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день — 17 июля.

В Рособрнадзоре не исключили отмену обязательного ЕГЭ

В Рособрнадзоре не исключили отмену обязательного ЕГЭ

Ранее были названы основные изменения в ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году. В частности, Лайф сообщал, что в России усилят контроль за выпускниками во время ЕГЭ.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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