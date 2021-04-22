В России утвердили расписание ЕГЭ на 2021 год
Основная волна, как и анонсировалось, пройдёт с 31 мая по 17 июля.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание единых госэкзаменов для выпускников 11-х классов в 2021 году. Приказ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации. Основная волна, как и анонсировалось, пройдёт с 31 мая по 17 июля. Ниже — обо всём по порядку.
Сдача единых госэкзаменов в основной период начнётся с 31 мая, школьникам предстоит испытание по литературе, географии и химии. Русский язык (самый массовый) будут сдавать два дня — 3 и 4 июня. Профильная математика — 7 июня. 11 июня выпускники сдают историю и физику, 15-го — обществознание, 18-го — биологию и письменную часть по иностранным языкам, 21 и 22 июня — устный иняз.
ЕГЭ по информатике, который в 2021 году выпускники впервые будут сдавать на компьютерах, также разделён на два дня: 24 и 25 июня. 28, 29 июня и 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день — 17 июля.
Ранее были названы основные изменения в ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году. В частности, Лайф сообщал, что в России усилят контроль за выпускниками во время ЕГЭ.
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