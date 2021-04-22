На Балканах родился телёнок-мутант с двумя головами и четырьмя глазами — видео

На ферме в Северной Македонии родился телёнок с двумя головами и двумя парами глаз. Видео © Wis TV

На одной из ферм в Северной Македонии корова родила телёнка с двумя головами и четырьмя глазами. Видео с уникальным животным и историю о нём опубликовал телеканал Wis TV.

На кадрах можно наблюдать телёнка с двумя черепами, соединёнными между собой, а также двумя парами глаз и двумя ротовыми отверстиями. При этом пара ушей у животного, как и заложено природой, всего одна.

Как рассказал фермер, необычного телёнка осмотрел ветеринар, который заявил, что все биопоказатели и параметры жизнедеятельности копытного в норме. Так, когда малыш сосёт материнское молоко одним ртом, второй в это время синхронно воспроизводит те же движения.

Вместе с тем специалисты утверждают, что случаи полицефалии встречаются редко, а шансов на выживание у этого телёнка очень мало. Несмотря на это, фермер заявил о своём намерении сохранить уникальное животное так долго, насколько это возможно.

Полицефалия встречается у рептилий, млекопитающих и человека. Это явление возможно в том случае, когда два эмбриона, будучи в утробе, не разделяются до конца, в результате чего у особи развиваются два головных мозга, но в то же время единые системы дыхания и пищеварения, а также одно тело на двоих. Согласно статистике, такие мутанты умирают вскоре после рождения, но всё же бывают и исключения.

А недавно Лайф рассказал, как жительница американского Палм-Коста на кадрах с камер наблюдения заметила, как по её заднему двору проносится неизвестное существо. Ни на собаку, ни на кошку оно было совсем не похоже.

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