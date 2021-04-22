Российская писательница вошла в шорт-лист Международной Букеровской премии

Российская писательница Мария Степанова попала в короткий список Международной Букеровской премии, в рамках которой ежегодно оценивают книги на английском языке. Об этом сообщается на сайте премии.

Степанова попала в шорт-лист из шести авторов благодаря книге "Памяти памяти". В ней писательница рассказывает историю своей семьи.

Председатель жюри, британская писательница Люси Хаджес-Холлетт, в комментарии ТАСС назвала произведение трогательным, наполненным горем и жизненной силой, балансирующим на грани истории, мемуаров, эссе и художественной литературы.

В конце марта стало известно, что Степанова была включена в длинный список премии. Она стала первым российским писателем, кому покорилось подобное достижение после изменения формата и разделения списков. Последним попадавшим в шорт-лист российским автором был Владимир Сорокин в 2013 году, а до него — Людмила Улицкая в 2009-м.

Ранее Лайф сообщал, что фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" получил главный приз премии "Белый слон". А до этого картина стала лауреатом Венецианского кинофестиваля, получив спецприз, а также была номинирована на "Оскар", но в список номинантов не прошла.

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