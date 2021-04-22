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Регион
Опубликовано 22 апреля 2021, 20:34

Миронов объяснил, почему против продления майских выходных

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

По мнению лидера партии "Справедливая Россия", долгий отдых в мае возможен только в одном случае.

Председатель партии "Справедливая Россия — За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов оценил инициативу Минтруда и соцзащиты о рассмотрении возможности продления майских праздников в этом году. По его мнению, это плохая идея, поскольку долгие выходные могут негативно отразиться на экономике России.

"Я не уверен, что нужно делать столь длительные каникулы в масштабах всей страны. Всё-таки 10 дней паузы — это серьёзный срок. Многим людям требуются услуги государственных органов и учреждений, которые в эти дни будут закрыты. Как, к примеру, и многие банки", — приводит Ura.ru слова парламентария.

Общественник оценил идею Минтруда продлить майские праздники
Общественник оценил идею Минтруда продлить майские праздники

По мнению Миронова, длительные выходные в мае возможны только в том случае, если отнять несколько нерабочих дней у новогодних каникул.

Ранее Минтруд подтвердил, что рассматривает вопрос о продлении майских праздников. По словам главы ведомства, есть несколько предложений, поступивших в том числе от парламентариев. В то же время в Кремле ранее не подтверждали информацию о том, что такой вопрос вообще обсуждается.

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Наталья Исакова
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