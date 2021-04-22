Один из участников Евровидения от России угодил в реанимацию

Бэк-вокалист российской певицы Манижи недавно попал в реанимацию. Музыкант провёл в отделении несколько дней. Об этом представительница РФ на Евровидении-2021 сообщила в "Инстаграме".

Как написала Манижа, новость о госпитализации Артемия стала большим ударом для всей команды. По её словам, медикам удалось стабилизировать его состояние, после чего молодого человека перевели в отделение общей терапии. Также певица пожелала своему бэк-вокалисту скорейшего выздоровления.

"Мы точно знаем, что он поправится и мы с ним обязательно ворвёмся на сцену Евровидения. Всё будет хорошо и даже лучше", — пообещала исполнительница.

Как ранее сообщал Лайф, организаторы Евровидения определили порядок выступления артистов в полуфиналах. Их будет два, и певица Манижа, представляющая Россию, выступит в первом из них под третьим номером.

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