Один из участников Евровидения от России угодил в реанимацию
Музыкант пробыл там несколько дней, а теперь находится в палате общей терапии.
Фото © Instagram / manizha
Бэк-вокалист российской певицы Манижи недавно попал в реанимацию. Музыкант провёл в отделении несколько дней. Об этом представительница РФ на Евровидении-2021 сообщила в "Инстаграме".
Как написала Манижа, новость о госпитализации Артемия стала большим ударом для всей команды. По её словам, медикам удалось стабилизировать его состояние, после чего молодого человека перевели в отделение общей терапии. Также певица пожелала своему бэк-вокалисту скорейшего выздоровления.
"Мы точно знаем, что он поправится и мы с ним обязательно ворвёмся на сцену Евровидения. Всё будет хорошо и даже лучше", — пообещала исполнительница.
Как ранее сообщал Лайф, организаторы Евровидения определили порядок выступления артистов в полуфиналах. Их будет два, и певица Манижа, представляющая Россию, выступит в первом из них под третьим номером.
Напомним, выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. Вместе с тем после отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. На неё даже пожаловались в СКР. В то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения.
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