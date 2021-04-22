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Один из участников Евровидения от России угодил в реанимацию

Музыкант пробыл там несколько дней, а теперь находится в палате общей терапии.

22 апреля 2021, 17:19
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/manizha/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">manizha</a></p>

Фото © Instagram / manizha

Бэк-вокалист российской певицы Манижи недавно попал в реанимацию. Музыкант провёл в отделении несколько дней. Об этом представительница РФ на Евровидении-2021 сообщила в "Инстаграме".

Как написала Манижа, новость о госпитализации Артемия стала большим ударом для всей команды. По её словам, медикам удалось стабилизировать его состояние, после чего молодого человека перевели в отделение общей терапии. Также певица пожелала своему бэк-вокалисту скорейшего выздоровления.

Текст песни Манижи Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award

Текст песни Манижи Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award

"Мы точно знаем, что он поправится и мы с ним обязательно ворвёмся на сцену Евровидения. Всё будет хорошо и даже лучше", — пообещала исполнительница.

Пугачёва впервые высказалась о песне Манижи для Евровидения

Пугачёва впервые высказалась о песне Манижи для Евровидения

Как ранее сообщал Лайф, организаторы Евровидения определили порядок выступления артистов в полуфиналах. Их будет два, и певица Манижа, представляющая Россию, выступит в первом из них под третьим номером.

Напомним, выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. Вместе с тем после отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. На неё даже пожаловались в СКР. В то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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