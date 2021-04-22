"Прижал, даже не могла пошевелиться": В Мурманске педофил за день напал на трёх школьниц

Мурманский педофил за день напал на трёх девочек. Видео © LIFE

В Мурманске извращенец напал на трёх школьниц на территории гимназии. Как сообщила Лайфу мама одной из девочек, сначала мужчина домогался её 17-летней дочери, но той удалось вырваться из рук маньяка. Буквально через несколько минут извращенец напал ещё на двух школьниц, которые гуляли после уроков. Лайф публикует видео момента нападения.

"Он к ней сзади подбежал, схватил её двумя руками, прижал, она даже не могла пошевелиться. Дочка пыталась вырваться, сказала ему: "Отпусти". Он ей ответил: "Да чего ты?". Потом пытался трогать её за грудь, она стала вырываться и кричать, после этого он её отпустил и отправился в сторону школы, через несколько минут потом напал на девочек возле школы", — рассказала мама пострадавшей.

По словам женщины, после инцидента она вместе с дочкой обратилась в полицию. Из-за того, что девочка была сильно напугана, она толком не могла подробно описать внешность маньяка, поэтому заявление они писать не стали. Однако спустя пару часов участковый позвонил матери и сообщил, что преступник пойман. Ориентировку на него дали две подруги, на которых он напал в тот же день.

В Следственном управлении СКР по Мурманской области Лайфу сообщили, что по данному факту сейчас проводится проверка. На данный момент правоохранители устанавливают все детали произошедшего. По данным нашего источника, возбуждено уголовное дело.

Ранее Лайф сообщал, что в Ханты-Мансийске сотрудника ДК заподозрили в сексуальном насилии над четырьмя малолетними детьми. Предположительно он домогался внучек сожительницы.

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