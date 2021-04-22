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"Прижал, даже не могла пошевелиться": В Мурманске педофил за день напал на трёх школьниц

Одну из девочек мужчина схватил со словами, что сейчас они займутся любовью. К счастью, ребёнку удалось вырваться.

22 апреля 2021, 18:05

Мурманский педофил за день напал на трёх девочек. Видео © LIFE

В Мурманске извращенец напал на трёх школьниц на территории гимназии. Как сообщила Лайфу мама одной из девочек, сначала мужчина домогался её 17-летней дочери, но той удалось вырваться из рук маньяка. Буквально через несколько минут извращенец напал ещё на двух школьниц, которые гуляли после уроков. Лайф публикует видео момента нападения.

"Он к ней сзади подбежал, схватил её двумя руками, прижал, она даже не могла пошевелиться. Дочка пыталась вырваться, сказала ему: "Отпусти". Он ей ответил: "Да чего ты?". Потом пытался трогать её за грудь, она стала вырываться и кричать, после этого он её отпустил и отправился в сторону школы, через несколько минут потом напал на девочек возле школы", — рассказала мама пострадавшей.

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По словам женщины, после инцидента она вместе с дочкой обратилась в полицию. Из-за того, что девочка была сильно напугана, она толком не могла подробно описать внешность маньяка, поэтому заявление они писать не стали. Однако спустя пару часов участковый позвонил матери и сообщил, что преступник пойман. Ориентировку на него дали две подруги, на которых он напал в тот же день.

В Следственном управлении СКР по Мурманской области Лайфу сообщили, что по данному факту сейчас проводится проверка. На данный момент правоохранители устанавливают все детали произошедшего. По данным нашего источника, возбуждено уголовное дело.

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Ранее Лайф сообщал, что в Ханты-Мансийске сотрудника ДК заподозрили в сексуальном насилии над четырьмя малолетними детьми. Предположительно он домогался внучек сожительницы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Райля Гареева
Райля Гареева

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