Соратник Горбачёва указал на роль Украины в развале СССР

По его мнению, Прибалтику и Закавказье было уже не сохранить, но шансы на сохранение ядра государства были.

Основное ядро Советского Союза можно было бы спасти в формате единого государства, если бы Украина повела себя по-другому. Таким мнением поделился соратник первого президента СССР Михаила Горбачёва Виктор Мироненко. По его мнению, именно нежелание руководства Украинской ССР подписывать новый союзный договор предопределило неудачу этого соглашения.

"Если бы Украина повела себя по-другому, то, наверное, по-другому вёл бы себя и Ельцин, и Российская Федерация, и другие. Конечно, уже нельзя было вернуть тех, кто к тому времени откололся, — прибалтов, Закавказье. Но ядро было бы сохранено", — сказал в интервью "Ленте.ру" Мироненко.