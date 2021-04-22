Новая "Нива", ты? Toyota Land Cruiser 300 впервые показали без камуфляжа
Несколько автомобилей удалось снять на стоянке. Новинка среди прочего получила другую решётку радиатора.
Фото © Arabiandrive.com
Появились первые фотографии, на которых запечатлены новые внедорожники Toyota Land Cruiser 300. Транспортные средства без камуфляжа заметили на одной из стоянок, снимки опубликованы на портале Arabian Drive.
Как и предполагалось, после смены поколения флагманский внедорожник Toyota сохранит общие очертания кузова, но при этом получит более рельефный капот, увеличенную радиаторную решётку с горизонтальными планками и зауженную светодиодную оптику. Диски на колёсах нового авто планируется установить диаметром от 17 до 20 дюймов.
Фото © Arabiandrive.com
По неофициальной информации, в линейку двигателей войдёт новый 3,5-литровый бензиновый мотор V6 (твин-турбо) мощностью 420 л.с., а также 3,3-литровый дизельный агрегат, выдающий 309 л.с. Оба двигателя будут работать с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Также не исключается, что в будущем у Land Cruiser 300 появится экстремальная модификация для тяжёлого бездорожья с 500-сильным двигателем, а также версия с гибридной силовой установкой. Предполагается, что премьера нового внедорожника состоится в ближайшее время, а его серийное производство должно стартовать в середине лета. Добавим, что компания Toyota уже сняла с производства нынешний Land Cruiser 200.
После появления снимков новой модификации Land Cruiser россияне в соцсетях стали шутить, что его дизайн готовили на базе новой российской "Нивы". Некоторые совпадения и правда есть.
Фото © lada.ru
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