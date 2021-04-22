Новая "Нива", ты? Toyota Land Cruiser 300 впервые показали без камуфляжа

Появились первые фотографии, на которых запечатлены новые внедорожники Toyota Land Cruiser 300. Транспортные средства без камуфляжа заметили на одной из стоянок, снимки опубликованы на портале Arabian Drive.

Как и предполагалось, после смены поколения флагманский внедорожник Toyota сохранит общие очертания кузова, но при этом получит более рельефный капот, увеличенную радиаторную решётку с горизонтальными планками и зауженную светодиодную оптику. Диски на колёсах нового авто планируется установить диаметром от 17 до 20 дюймов.

Фото © Arabiandrive.com

По неофициальной информации, в линейку двигателей войдёт новый 3,5-литровый бензиновый мотор V6 (твин-турбо) мощностью 420 л.с., а также 3,3-литровый дизельный агрегат, выдающий 309 л.с. Оба двигателя будут работать с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Также не исключается, что в будущем у Land Cruiser 300 появится экстремальная модификация для тяжёлого бездорожья с 500-сильным двигателем, а также версия с гибридной силовой установкой. Предполагается, что премьера нового внедорожника состоится в ближайшее время, а его серийное производство должно стартовать в середине лета. Добавим, что компания Toyota уже сняла с производства нынешний Land Cruiser 200.

После появления снимков новой модификации Land Cruiser россияне в соцсетях стали шутить, что его дизайн готовили на базе новой российской "Нивы". Некоторые совпадения и правда есть.

Фото © lada.ru

Как сообщалось ранее, американская компания Cadillac презентовала серийную версию электрического кроссовера Lyriq.

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