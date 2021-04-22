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Возле Белого дома сделали навозную кучу — видео

Экоактивисты обыграли двойное значение слова bullshit. Так они призвали президента изменить план по защите климата.

22 апреля 2021, 23:31
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/janerecker/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">janerecker</a></p>

Фото © Twitter / janerecker

Возле Белого дома сделали навозную кучу. Видео © Twitter / janerecker

В Вашингтоне прошла протестная акция экоактивистов. Члены организации Extinction Rebellion прошли к Белому дому с гламурными розовыми тачками, наполненными коровьим навозом, который вывалили на землю рядом с оградой главного здания Америки. Протестующие приурочили акцию к международному климатическому саммиту, который организовала администрация Джо Байдена.

Розовые тачки везли, выкрикивая слово bullshit. В прямом значении это "коровьи экскременты", в переносном — "бред сивой кобылы". Так участники акции показали отношение к работе властей США по снижению парниковых выбросов. Байдена призвали объявить чрезвычайную климатическую ситуацию, добиться нулевых выбросов к 2025 году.

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Ранее стало известно, что власти США создадут рабочую группу для расследования возможного вмешательства администрации экс-президента страны Дональда Трампа в научную деятельность. Речь идёт в основном об исследованиях, проводимых в сфере экологии и изменения климата.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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