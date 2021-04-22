Жителей Ростова-на-Дону испугали яркие огни в небе, но всё оказалось прозаично — видео

Жителей Ростова-на-Дону испугали яркие огни в небе. Видео © VK / "Ростов Главный"

Жители Ростова-на-Дону вечером 22 апреля заметили в небе над городом яркое свечение. Прежде не видевшие таких огней люди начали строить разные версии. Фото и видео опубликовано в местном паблике "Ростов Главный".

"Были две вспышки и мигание огней как у самолёта. Кто ещё видел? Не знаете, что это могло быть?" — задалась вопросом одна из читательниц сообщества.

Одни предполагали, что видели начало крушения самолёта, другие — полёт ракеты, третьи — НЛО. Рациональное объяснение предложил в своём Telegram-канале спецкор и военный корреспондент КП Александр Коц.





"На этих кадрах чётко видно, что огненное явление в небе, перепугавшее жителей Ростова, — это отстрел тепловых ловушек", — отметил журналист.

Предположительно, речь идёт об элементе военных учений. А вот жителей Воронежа ранее напугали мощные взрывы неподалёку от города. Там тоже оснований для беспокойства не оказалось. Источником шума стал военный полигон Погоново, который находится примерно в 20 километрах от города.

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