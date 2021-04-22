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Для россиян упростили правила посещения Абу-Даби

Почти такие же уже действуют в Дубае. Разница только в сроке действия справки об отрицательном результате ПЦР-теста.

22 апреля 2021, 22:43
<p>Фото © ТАСС \ Pascal Deloche / Godong</p>

Фото © ТАСС \ Pascal Deloche / Godong

Власти Абу-Даби обновили список стран, граждане которых могут не отправляться на 10-дневный карантин после прилёта в столицу ОАЭ. Наряду с Таджикистаном и Узбекистаном туда добавили и Россию. Новый перечень опубликован Департаментом культуры и туризма Абу-Даби.

С 25 апреля россияне смогут посетить столицу ОАЭ, имея справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус (должна быть сделана максимум за 96 часов до прилёта) и повторного теста в аэропорту.

Названы страны, куда россияне чаще всего ищут билеты после Турции

Названы страны, куда россияне чаще всего ищут билеты после Турции

Немного другие условия в Дубае. Отличие в сроке действия первой справки об отсутствии коронавируса. Её нужно сделать не за 92, а за 72 часа до прилёта.

Лайф рассказывал, что в марте авиасообщение между ОАЭ и Россией оказалось под угрозой закрытия из-за проблем с согласованием рейсов, однако властям двух стран удалось договориться.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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