Для россиян упростили правила посещения Абу-Даби

Власти Абу-Даби обновили список стран, граждане которых могут не отправляться на 10-дневный карантин после прилёта в столицу ОАЭ. Наряду с Таджикистаном и Узбекистаном туда добавили и Россию. Новый перечень опубликован Департаментом культуры и туризма Абу-Даби.

С 25 апреля россияне смогут посетить столицу ОАЭ, имея справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус (должна быть сделана максимум за 96 часов до прилёта) и повторного теста в аэропорту.

Немного другие условия в Дубае. Отличие в сроке действия первой справки об отсутствии коронавируса. Её нужно сделать не за 92, а за 72 часа до прилёта.

Лайф рассказывал, что в марте авиасообщение между ОАЭ и Россией оказалось под угрозой закрытия из-за проблем с согласованием рейсов, однако властям двух стран удалось договориться.

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