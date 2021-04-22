Американская военная база в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Американские военные были обстреляны в Ираке. Видео © Twitter / RebeccaRambar и AlHadeelMag

Несколько ракет были выпущены по американской военной базе неподалёку от аэропорта Багдада. Они приземлились на территории рядом с лагерем "Виктория".

По данным агентства Reuters, упало как минимум три снаряда. Пока ни одна радикальная организация не взяла на себя ответственность за эту атаку. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. По данным издания "Аль-Арабия", ракеты были выпущены из района Евфрата вблизи аэропорта Багдада.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая. По словам главы Белого дома, все военные выйдут из этой страны к 11 сентября этого года. Вслед за США о выводе из Афганистана своих военных заявило НАТО. Военные силы покинут эту страну в течение нескольких месяцев.

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