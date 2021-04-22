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Американская военная база в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Рядом с объектом разорвалось несколько кустарных снарядов, данных о пострадавших пока не поступало.

22 апреля 2021, 22:17
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/GH3ABID" target="_blank" rel="noopener noreferrer">GH3ABID</a></p>

Фото © Twitter / GH3ABID

Американские военные были обстреляны в Ираке. Видео © Twitter / RebeccaRambar и AlHadeelMag

Несколько ракет были выпущены по американской военной базе неподалёку от аэропорта Багдада. Они приземлились на территории рядом с лагерем "Виктория".

По данным агентства Reuters, упало как минимум три снаряда. Пока ни одна радикальная организация не взяла на себя ответственность за эту атаку. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. По данным издания "Аль-Арабия", ракеты были выпущены из района Евфрата вблизи аэропорта Багдада.

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Ранее президент США Джо Байден подтвердил решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая. По словам главы Белого дома, все военные выйдут из этой страны к 11 сентября этого года. Вслед за США о выводе из Афганистана своих военных заявило НАТО. Военные силы покинут эту страну в течение нескольких месяцев.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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