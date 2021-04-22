В МЧС рассказали, когда Россия очистится от последствий чернобыльской аварии
Катастрофа на атомной электростанции, произошедшая в апреле 1986 года, привела к тому, что радиоактивное загрязнение распространилось на несколько республик.
Фото © ТАСС / EPA
Радиоактивное загрязнение из-за аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) сохранится на части территорий Брянской области России ещё до 2056 года. Об этом заявил глава Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС РФ Олег Мануйло.
"В Брянской области, как наиболее загрязнённой в РФ от чернобыльской аварии, и к 2056 году ещё останутся территории с уровнем сильного загрязнения до 40 кюри на квадратный километр. Но их площадь значительно уменьшится по сравнению с сегодняшним днём", — поведал он в интервью "Российской газете".
По его словам, в зону отчуждения в Брянской области после катастрофы на ЧАЭС попали четыре населённых пункта. Сейчас все они упразднены, при этом почвы по уровню радиоактивного загрязнения могли бы быть отнесены к зоне отселения.
"Но помимо зоны отчуждения есть ещё и территории радиоактивного загрязнения, где ситуация, безусловно, улучшается. Количество населённых пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, сократилось вдвое: в 1992 году — 7695, а в 2021 году — 3855 населённых пунктов", — заметил глава Департамента МЧС.
По словам Мануйло, до возобновления в лесных угодьях нормальных условий жизнедеятельности ещё далеко. Он считает, что даже сейчас гражданам не следует собирать грибы и ягоды на заражённых радиацией территориях, а также покупать их на стихийных рынках.
Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Взрыв реактора привёл к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тысяч квадратных километров. Были загрязнены территории Украины, Белоруссии, России и Молдавии.
Напомним, в прошлом году Минкульт Украины предложил внести Чернобыльскую зону отчуждения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Выбор редакции
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС стали исчезать воробьи
Новый "Чернобыль" Козловского, или Что пытались донести до зрителя создатели фильмов про аварию на АЭС
Жителей Ростова-на-Дону испугали яркие огни в небе, но всё оказалось прозаично — видео
Для россиян упростили правила посещения Абу-Даби
Американская военная база в Ираке подверглась ракетному обстрелу
Комментариев: 0