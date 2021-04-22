В МЧС рассказали, когда Россия очистится от последствий чернобыльской аварии

Радиоактивное загрязнение из-за аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) сохранится на части территорий Брянской области России ещё до 2056 года. Об этом заявил глава Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС РФ Олег Мануйло.

"В Брянской области, как наиболее загрязнённой в РФ от чернобыльской аварии, и к 2056 году ещё останутся территории с уровнем сильного загрязнения до 40 кюри на квадратный километр. Но их площадь значительно уменьшится по сравнению с сегодняшним днём", — поведал он в интервью "Российской газете".

По его словам, в зону отчуждения в Брянской области после катастрофы на ЧАЭС попали четыре населённых пункта. Сейчас все они упразднены, при этом почвы по уровню радиоактивного загрязнения могли бы быть отнесены к зоне отселения.

"Но помимо зоны отчуждения есть ещё и территории радиоактивного загрязнения, где ситуация, безусловно, улучшается. Количество населённых пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, сократилось вдвое: в 1992 году — 7695, а в 2021 году — 3855 населённых пунктов", — заметил глава Департамента МЧС.

По словам Мануйло, до возобновления в лесных угодьях нормальных условий жизнедеятельности ещё далеко. Он считает, что даже сейчас гражданам не следует собирать грибы и ягоды на заражённых радиацией территориях, а также покупать их на стихийных рынках.

Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Взрыв реактора привёл к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тысяч квадратных километров. Были загрязнены территории Украины, Белоруссии, России и Молдавии.

Напомним, в прошлом году Минкульт Украины предложил внести Чернобыльскую зону отчуждения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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