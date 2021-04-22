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Дважды мутировавший индийский коронавирус в России не найден, но есть другие варианты

Индия поставила мировой рекорд: из-за нового штамма там за сутки фиксируют больше 300 новых случаев ковида, система здравоохранения не справляется.

22 апреля 2021, 21:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России пока не выявили индийский штамм коронавируса, который имеет сразу две мутации, пока выявлены образцы с одним изменением. Об этом рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Вышеуказанного варианта патогена в России пока не выявлено", — приводит слова учёного ТАСС.

Новый мировой рекорд — 315 тыс. заражённых в сутки: 10 фото из Индии, которая задыхается от ковида

Новый мировой рекорд — 315 тыс. заражённых в сутки: 10 фото из Индии, которая задыхается от ковида

Найдены же несколько вариантов коронавируса, в которых мутации индийского штамма представлены по отдельности.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о формировании в России двух новых штаммов коронавируса — сибирского и северо-западного. В то же время в целом она оценила ситуацию с коронавирусом в стране как стабильную.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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