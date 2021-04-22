Дважды мутировавший индийский коронавирус в России не найден, но есть другие варианты
Индия поставила мировой рекорд: из-за нового штамма там за сутки фиксируют больше 300 новых случаев ковида, система здравоохранения не справляется.
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В России пока не выявили индийский штамм коронавируса, который имеет сразу две мутации, пока выявлены образцы с одним изменением. Об этом рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"Вышеуказанного варианта патогена в России пока не выявлено", — приводит слова учёного ТАСС.
Найдены же несколько вариантов коронавируса, в которых мутации индийского штамма представлены по отдельности.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о формировании в России двух новых штаммов коронавируса — сибирского и северо-западного. В то же время в целом она оценила ситуацию с коронавирусом в стране как стабильную.
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