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Пришлось ампутировать: под Воронежем селянин получил интимную травму во время связи с 3 женщинами

50-летнему жителю села Бабяково, что в Новоусманском районе Воронежской области, пришлось перенести непростую операцию.

22 апреля 2021, 12:47
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Фото © Shutterstock

Мужчина, судя по всему, был настолько хорош собой, что завоевал сердца сразу трёх женщин. При этом все они согласились одновременно поучаствовать с ним в любовных утехах. Однако любвеобильность казановы обернулась против него самого. В порыве страсти одна из избранниц укусила партнёра за его достоинство.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Мужчина недостаточно соблюдал гигиену, и половой орган воспалился и увеличился в размерах, пишет "Блокнот Воронеж". Однако сначала ловеласа это совсем не испугало, даже наоборот: он обрадовался новым объёмам достоинства.

Тем не менее госпитализации селянину избежать не удалось. Но, когда он попал к врачам, было уже поздно. Из-за запущенного воспалительного процесса пришлось ампутировать часть детородного органа. Кроме того, медики заметили на нём следы от зубов и сообщили в полицию, предположив, что могло случиться какое-то насилие. Теперь правоохранителям предстоит разобраться в тонкостях произошедшего и найти женщину, которая не смогла в нужный момент усмирить свою страсть.

Замужняя девушка обратилась к врачу с травмой лодыжки и узнала, что на самом деле она — мужчина

Замужняя девушка обратилась к врачу с травмой лодыжки и узнала, что на самом деле она — мужчина

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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