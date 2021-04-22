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В Берлине почти 30 полицейских пострадали во время антиковидных протестов – видео

Манифестанты бросали бутылки и камни, это привело к потасовке между правоохранителями и протестующими. Более 200 человек задержаны.

22 апреля 2021, 20:54

Видео © Twitter / VladimirSergi10

Три десятка сотрудников правоохранительных органов в Берлине пострадали в ходе демонстрации противников коронавирусных ограничений. Это произошло во время стычки между демонстрантами и полицейскими.

"Пострадало 29 оперативников, один полицейский был вынужден преждевременно закончить смену", — рассказали в полиции Берлина. Там добавили, что задержан 231 демонстрант.

Многие участники акции, на которую собралось от 8 до 10 тысяч человек, не носили защитные маски.

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Отметим, что митинги против коронавирусных ограничений регулярно проходят в европейских городах. Например, в августе прошлого года в Берлине на аналогичную демонстрацию собралось свыше 20 тысяч человек.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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