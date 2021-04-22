В Берлине почти 30 полицейских пострадали во время антиковидных протестов – видео

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Три десятка сотрудников правоохранительных органов в Берлине пострадали в ходе демонстрации противников коронавирусных ограничений. Это произошло во время стычки между демонстрантами и полицейскими.

"Пострадало 29 оперативников, один полицейский был вынужден преждевременно закончить смену", — рассказали в полиции Берлина. Там добавили, что задержан 231 демонстрант.

Многие участники акции, на которую собралось от 8 до 10 тысяч человек, не носили защитные маски.

Отметим, что митинги против коронавирусных ограничений регулярно проходят в европейских городах. Например, в августе прошлого года в Берлине на аналогичную демонстрацию собралось свыше 20 тысяч человек.

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