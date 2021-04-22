"Не понимали, во что себя втягивают": Захарова объяснила суть ответа на высылку дипломатов из Чехии

Большую часть сотрудников Посольства Чехии в Москве составляли россияне. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение ведомства "сократить количественный состав Посольства Чехии в Москве с учётом существенного диспаритета в категории принятых на месте". Таким был ответ России на высылку дипломатов из Чехии.

"Они получили то, о чём даже не мечтали в страшном сне. Помимо вот этих странных диковатых заявлений, похожих, видимо, с их точки зрения, на ультиматумы, они произнесли слово "паритет". Ну, паритет так паритет", — сказала Захарова в эфире Первого канала.

Она пояснила, что у МИД РФ нет практики нанимать иностранцев на работу в посольствах. И Прага, идя на недружественные шаги по отношению к Москве, "сама не понимала, во что себя втягивает".

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