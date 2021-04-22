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Категорий: 18

"Не понимали, во что себя втягивают": Захарова объяснила суть ответа на высылку дипломатов из Чехии

В российской дипломатии нет практики нанимать иностранцев на работу в посольства, а в Чехии такой схемой пользовались, и теперь получили желаемый "паритет".

22 апреля 2021, 20:38

Мария Захарова. Фото © МИД РФ

Большую часть сотрудников Посольства Чехии в Москве составляли россияне. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение ведомства "сократить количественный состав Посольства Чехии в Москве с учётом существенного диспаритета в категории принятых на месте". Таким был ответ России на высылку дипломатов из Чехии.

"Они получили то, о чём даже не мечтали в страшном сне. Помимо вот этих странных диковатых заявлений, похожих, видимо, с их точки зрения, на ультиматумы, они произнесли слово "паритет". Ну, паритет так паритет", — сказала Захарова в эфире Первого канала.

В МИД Чехии сочли чрезмерной реакцию России на высылку дипломатов

В МИД Чехии сочли чрезмерной реакцию России на высылку дипломатов

Она пояснила, что у МИД РФ нет практики нанимать иностранцев на работу в посольствах. И Прага, идя на недружественные шаги по отношению к Москве, "сама не понимала, во что себя втягивает".

Напомним, 17 апреля Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. В российском МИД действия Чехии назвали фокусами. Позднее Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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