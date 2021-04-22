Брата Дани Милохина выгнали из TikTok-дома из-за проблем с наркотиками

Звезда "Тиктока" Илья Милохин, который является старшим братом популярного блогера Дани Милохина, будет лечиться в реабилитационной клинике из-за проблем с наркотиками. Об этом на своей странице в "Инстаграме" заявила Мария Погребняк, продюсирующая молодого человека.

По её словам, в последнее время Илья Милохин вёл себя очень странно — мог не приехать на съёмки, у него возникало недопонимание с другими ребятами из тикток-хауса PopStar.

"О слове "семья" пришлось забыть, когда он нам сказал, что больше не хочет жить в доме, и просто собрался и куда-то уехал. Мы до последнего пытались наладить с ним контакт", — заметила Погребняк.

Она добавила, что дело дошло до того, что тиктокер сорвал концерт своей группы "Не говори маме" — Милохин не захотел выходить на сцену.

"Оказалось, что он вновь начал употреблять запрещённые вещества. Больно? Честно — да. В ближайшее время Илья ложится на реабилитацию в клинику, я максимально постараюсь вновь ему помочь", — подчеркнула Погребняк.

Позже сам Милохин рассказал, что уже находится в медучреждении и ложится на лечение на неопределённый срок. При этом он заверил, что "больше такого Илью вы никогда не увидите".

Мария Погребняк выгнала из TikTok-дома брата Дани Милохина из-за проблем с наркотиками. Видео © TikTok / milokhinilya

Ранее Илья Милохин признался, что в детском доме его домогался один из воспитанников.

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