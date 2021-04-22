Умер фронтмен Bay City Rollers Лес Маккьюэн

Бывший фронтмен британской поп-группы Bay City Rollers Лес Маккьюэн умер в возрасте 65 лет. Вокалист ушёл из жизни в своём доме в Лондоне. Об этом сообщили родственники музыканта, опубликовав соответствующее заявление на его странице в соцсети.

"С глубоким сожалением сообщаем о смерти любимого мужа и отца Лесли Ричарда Маккьюэна. Лесли умер внезапно в своём доме во вторник, 20 апреля 2021 года", — сказано в тексте.

Остальные участники группы также подтвердили внезапную кончину музыканта и выразили свои соболезнования семье усопшего. При этом точная причина смерти Маккьюэна пока не называется. Бывший менеджер артиста Джон Маклафлан заявил, что шокирован уходом вокалиста из жизни. По его словам, он разговаривал с Маккьюэном на прошлой неделе, тот чувствовал себя хорошо. Менеджер также назвал фронтмена коллектива одним из самых трудолюбивых людей в музыкальной индустрии.

Добавим, что группа The Bay City Rollers собралась в 1969 году и стала одним из самых коммерчески успешных коллективов в середине 1970-х годов. Десять первых синглов музыкантов входили в UK Top Ten, а за всё время существования они выпустили более десяти пластинок. Лес Маккьюэн присоединился к группе в 1973 году, а в 1978-м покинул коллектив. Через три года The Bay City Rollers прекратила своё существование.

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