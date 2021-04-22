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Лукашенко на встрече с Путиным раскритиковал Зеленского за недипломатичное поведение — видео

Так политик отреагировал на предложение украинского лидера встретиться с президентом РФ в Донбассе.

22 апреля 2021, 18:24

Александр Лукашенко. Скриншот видео © LIFE

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Кремле раскритиковал Владимира Зеленского за недипломатичное поведение. Видео © LIFE

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главе Украины Владимиру Зеленскому не помешало бы научиться дипломатичному поведению.

"Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего", — сказал Лукашенко в ходе встречи с Путиным в Москве.

Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве

Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве

При этом белорусский лидер подчеркнул, что властям Украины следовало бы сначала вступить в переговоры с представителями Донецкой и Луганской народных республик и лишь после этого предлагать руководству РФ провести встречу в регионе.

Клинцевич предложил Зеленскому встретиться с Путиным в российском Крыму

Клинцевич предложил Зеленскому встретиться с Путиным в российском Крыму

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в социальных сетях. В этом обращении он вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Глава Незалежной также отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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