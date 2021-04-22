Лукашенко на встрече с Путиным раскритиковал Зеленского за недипломатичное поведение — видео

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Кремле раскритиковал Владимира Зеленского за недипломатичное поведение. Видео © LIFE

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главе Украины Владимиру Зеленскому не помешало бы научиться дипломатичному поведению.

"Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего", — сказал Лукашенко в ходе встречи с Путиным в Москве.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что властям Украины следовало бы сначала вступить в переговоры с представителями Донецкой и Луганской народных республик и лишь после этого предлагать руководству РФ провести встречу в регионе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в социальных сетях. В этом обращении он вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Глава Незалежной также отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны.

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