В Москве трое полицейских задержаны за взятку в 12 млн рублей
Их взяли с поличным при передаче денег. По версии следствия, за такую сумму сотрудники МВД предлагали помощь потерпевшему "в рамках своих должностных полномочий".
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В Москве начальник, замначальника и участковый следственного отдела ОМВД по району Солнцево стали фигурантами уголовного дела по статье о получении организованной группой взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в столичном ГСУ СКР.
По версии следствия, 12 млн рублей они в этом месяце договорились получить от потерпевшего за "принятие определённых процессуальных решений в рамках своих должностных полномочий".
"Противоправные действия фигурантов были установлены и пресечены в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета, сотрудников ФСБ России и УСБ ГУ МВД России по городу Москве", — отметили в пресс-службе столичного главка СКР.
Полицейские были задержаны при передаче денег. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, избрана мера пресечения.
Ранее в Санкт-Петербурге по делу о взятке задержали участкового и замначальника факультета института Росгвардии.
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