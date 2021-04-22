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В Москве трое полицейских задержаны за взятку в 12 млн рублей

Их взяли с поличным при передаче денег. По версии следствия, за такую сумму сотрудники МВД предлагали помощь потерпевшему "в рамках своих должностных полномочий".

22 апреля 2021, 19:55
<p>Фото © ТАСС \ SVEN SIMON</p>

Фото © ТАСС \ SVEN SIMON

В Москве начальник, замначальника и участковый следственного отдела ОМВД по району Солнцево стали фигурантами уголовного дела по статье о получении организованной группой взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в столичном ГСУ СКР.

По версии следствия, 12 млн рублей они в этом месяце договорились получить от потерпевшего за "принятие определённых процессуальных решений в рамках своих должностных полномочий".

"Противоправные действия фигурантов были установлены и пресечены в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета, сотрудников ФСБ России и УСБ ГУ МВД России по городу Москве", — отметили в пресс-службе столичного главка СКР.

Обидчивая россиянка пожаловалась в полицию на гаишника-коррупционера, которому сама дала взятку

Обидчивая россиянка пожаловалась в полицию на гаишника-коррупционера, которому сама дала взятку

Полицейские были задержаны при передаче денег. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, избрана мера пресечения.

Ранее в Санкт-Петербурге по делу о взятке задержали участкового и замначальника факультета института Росгвардии.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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