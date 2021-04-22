Депутат объяснил, почему майские праздники лучше продлить за счёт новогодних каникул

Возможность выбора, когда отдыхать дольше, россиянам Олег Шеин предложил не оставлять. По его мнению, будут "разброд и шатание".

Майские праздники в России действительно лучше продлить за счёт новогодних каникул. Так депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин прокомментировал соответствующие предложения. По его мнению, изначально идея длинных новогодних каникул принадлежала представителям зажиточного класса.

"Я сторонник того, чтобы майские праздники были продлены. Этому разговору уже не первый, не второй и даже не десятый год. Вся история пошла ещё лет 15 назад, когда сделали длинные январские выходные, и не скрывалось, что первые приобретатели — это люди, которые активно ездят в Куршевель и на прочие виды зимнего отдыха", — заявил депутат в эфире радио "Комсомольская правда".

Он отметил, что Конфедерация труда всегда выступала за длинные майские выходные, поскольку в этот период просыпается природа, многим россиянам такой отдых будет по карману.

"Поэтому идея Минтруда — это правильная идея. О ней сейчас разговор идёт очень много лет", — высказался Шеин.