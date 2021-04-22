Белый дом не исключил новых санкций против России из-за ситуации с Навальным
В Соединённых Штатах настаивают на том, чтобы с осуждённым блогером обращались гуманно и он был в безопасности.
Фото © Pixabay
США оставляют за собой право на введение новых антироссийских мер из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.
"Мы оставляем за собой право объявления дальнейших санкций в будущем. Наша цель заключается в том, чтобы с Алексеем Навальным обращались гуманно, он был в безопасности и в итоге вышел на свободу", — сказала Псаки на брифинге, трансляция которого идёт на странице Белого дома в "Твиттере".
По её словам, исполнительный указ главы государства даёт полномочия принятия ограничений в отношении лиц и отдельных сфер.
Напомним, условный срок Алексея Навального по делу "Ив Роше" заменили на реальный 2 февраля. По решению суда за решёткой блогер проведёт около двух с половиной лет. Навального этапировали в Покровскую ИК № 2. Журналистка Мария Бутина сравнила условия содержания блогера в колонии с пионерским лагерем, однако уже вскоре он пожаловался на ухудшение здоровья. При этом во ФСИН сообщили об удовлетворительном состоянии осуждённого. Вместе с тем США пригрозили России последствиями в случае смерти Навального в колонии. В Кремле угрозы никак не восприняли.
Лента новостей
Отомстил за жену: в Мариуполе неадекват с топором разгромил половину супермаркета — видео
сегодня в 19:06
Названы лауреаты театральной премии "Золотая маска"
сегодня в 18:58
Задержанный после голой фотосессии в Дубае российский IT-предприниматель вернулся в Москву и признался в любви жене — видео
сегодня в 18:50
Выбор редакции
В США назвали прогрессивными идеи Путина, изложенные на климатическом саммите
Украина призвала Евросоюз изучить возможность отключения России от SWIFT
Главы ДНР И ЛНР заявили о готовности встретиться с Зеленским на линии соприкосновения
Депутат объяснил, почему майские праздники лучше продлить за счёт новогодних каникул
ЦСКА вырвал победу у "Авангарда" и повёл в финальной серии Кубка Гагарина
Комментариев: 0