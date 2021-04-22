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Белый дом не исключил новых санкций против России из-за ситуации с Навальным

В Соединённых Штатах настаивают на том, чтобы с осуждённым блогером обращались гуманно и он был в безопасности.

22 апреля 2021, 19:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

США оставляют за собой право на введение новых антироссийских мер из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

"Мы оставляем за собой право объявления дальнейших санкций в будущем. Наша цель заключается в том, чтобы с Алексеем Навальным обращались гуманно, он был в безопасности и в итоге вышел на свободу", — сказала Псаки на брифинге, трансляция которого идёт на странице Белого дома в "Твиттере".

По её словам, исполнительный указ главы государства даёт полномочия принятия ограничений в отношении лиц и отдельных сфер.

ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному, но Россия не будет её выполнять

ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному, но Россия не будет её выполнять

Напомним, условный срок Алексея Навального по делу "Ив Роше" заменили на реальный 2 февраля. По решению суда за решёткой блогер проведёт около двух с половиной лет. Навального этапировали в Покровскую ИК № 2. Журналистка Мария Бутина сравнила условия содержания блогера в колонии с пионерским лагерем, однако уже вскоре он пожаловался на ухудшение здоровья. При этом во ФСИН сообщили об удовлетворительном состоянии осуждённого. Вместе с тем США пригрозили России последствиями в случае смерти Навального в колонии. В Кремле угрозы никак не восприняли.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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