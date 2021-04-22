Белый дом не исключил новых санкций против России из-за ситуации с Навальным

"Мы оставляем за собой право объявления дальнейших санкций в будущем. Наша цель заключается в том, чтобы с Алексеем Навальным обращались гуманно, он был в безопасности и в итоге вышел на свободу", — сказала Псаки на брифинге, трансляция которого идёт на странице Белого дома в "Твиттере".