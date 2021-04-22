Отомстил за жену: в Мариуполе неадекват с топором разгромил половину супермаркета — видео
Таким образом он решил "восстановить справедливость" в инциденте с супругой, которую в магазине якобы ударили за отказ надеть маску.
Отомстил за жену: в Мариуполе неадекват с топором разгромил половину супермаркета. Видео © Соцсети
В одном из супермаркетов украинского Мариуполя разъярённый мужчина с топором разгромил несколько касс и прилавки. Видео инцидента разлетелось по социальным сетям.
На кадрах видно, как мужчина с топором в сопровождении женщины забегает в магазин и устраивает неистовый погром. При этом дебошир не сдерживает себя в нецензурных выражениях в адрес заведения и работников. Находившиеся в магазине сотрудники и покупатели испугались неадеквата и тут же разбежались в разные стороны.
К слову, по данным местных СМИ, поводом для нападения стал ранее произошедший конфликт. Мужчина пояснил, что в этом магазине его жену в присутствии детей ударил охранник, поскольку та отказывалась надеть медицинскую маску. Однако почему украинец пришёл разбираться с кассами, а не с охраной, история умалчивает.
Ранее Лайф писал, что в Петербурге неадекват устроил погром в Андреевском соборе. Сначала мужчина зашёл в храм и стал приставать к настоятелю Константину, снимая с него маску и хватая за волосы. А после этого он разбил витрины киосков по обе стороны от входа в храм.
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