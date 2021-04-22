Задержанный после голой фотосессии в Дубае российский IT-предприниматель вернулся в Москву и признался в любви жене — видео
Бизнесмен поспешил во всеуслышание заявить о тёплых чувствах к супруге и рассказал, куда отправится сразу из аэропорта.
Задержанный после голой фотосессии в Дубае российский IT-предприниматель вернулся в Москву. Видео © LIFE
Задержанный после скандальной голой фотосессии в Дубае российский IT-предприниматель Алексей Концов, которого считали предполагаемым организатором съёмки, вернулся в Москву. По прилёте мужчина решил первым делом признаться в любви своей супруге.
"Однажды моя жена сказала мне, что хочет, чтобы все-все знали, что я её люблю. И сейчас у меня есть шанс сказать это. Катя, ты единственная девушка, которую я когда-то любил и люблю", — сказал Концов.
При этом предприниматель добавил, что первым делом после приезда в РФ он отправится в "русскую баню". Мужчина также назвал Россию лучшей страной в мире.
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Ранее в российском генконсульстве в ОАЭ уточнили, что обвинения с Концова сняты и он возвращается на родину.
Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы из другого здания. В итоге участниц съёмки задержали. Изначально сообщалось, что среди них было восемь россиянок, однако затем в Посольстве РФ Лайфу опровергли эту информацию. Девушек могло ждать довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей), но моделей решили просто выслать из Эмиратов.
По подозрению в организации съёмки задержали и предпринимателя Алексея Концова. Позднее стало известно, что ещё одним предполагаемым организатором оказался украинец Виталий Гречин. Лайф рассказывал подробности его жизни.
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