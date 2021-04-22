Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Задержанный после голой фотосессии в Дубае российский IT-предприниматель вернулся в Москву и признался в любви жене — видео

Бизнесмен поспешил во всеуслышание заявить о тёплых чувствах к супруге и рассказал, куда отправится сразу из аэропорта.

22 апреля 2021, 18:50

Задержанный после голой фотосессии в Дубае российский IT-предприниматель вернулся в Москву. Видео © LIFE

Задержанный после скандальной голой фотосессии в Дубае российский IT-предприниматель Алексей Концов, которого считали предполагаемым организатором съёмки, вернулся в Москву. По прилёте мужчина решил первым делом признаться в любви своей супруге.

"Однажды моя жена сказала мне, что хочет, чтобы все-все знали, что я её люблю. И сейчас у меня есть шанс сказать это. Катя, ты единственная девушка, которую я когда-то любил и люблю", — сказал Концов.

При этом предприниматель добавил, что первым делом после приезда в РФ он отправится в "русскую баню". Мужчина также назвал Россию лучшей страной в мире.

Грязные матрасы и отсутствие окон: участница скандальной фотосессии в Дубае рассказала об условиях заключения

Грязные матрасы и отсутствие окон: участница скандальной фотосессии в Дубае рассказала об условиях заключения

Ранее в российском генконсульстве в ОАЭ уточнили, что обвинения с Концова сняты и он возвращается на родину.

Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы из другого здания. В итоге участниц съёмки задержали. Изначально сообщалось, что среди них было восемь россиянок, однако затем в Посольстве РФ Лайфу опровергли эту информацию. Девушек могло ждать довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей), но моделей решили просто выслать из Эмиратов.

По подозрению в организации съёмки задержали и предпринимателя Алексея Концова. Позднее стало известно, что ещё одним предполагаемым организатором оказался украинец Виталий Гречин. Лайф рассказывал подробности его жизни.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Задержанный после голой фотосессии в Дубае российский IT-предприниматель возвращается в Москву

сегодня в 11:48

"Пишут, уже выехали": Сделавшая "голое" фото на фоне каньона в Дагестане рассказала об угрозах в свой адрес

19 апреля, 19:40

Депутат объяснил, почему майские праздники лучше продлить за счёт новогодних каникул

сегодня в 19:31
Life

В Москве трое полицейских задержаны за взятку в 12 млн рублей

сегодня в 19:55

Главы ДНР И ЛНР заявили о готовности встретиться с Зеленским на линии соприкосновения

сегодня в 19:39

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1