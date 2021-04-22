В Кремле завершились переговоры Путина и Лукашенко

Как уже писал Лайф, в начале встречи президент России отметил, что им с Лукашенко есть о чём поговорить как в многостороннем формате, так и касательно отношений Минска и Москвы. В числе запланированных тем переговоров упоминались вопросы совместного реагирования на актуальные вызовы и угрозы, а также обмен мнениями по международной тематике. Белорусская сторона также намерена была затронуть вопросы взаимодействия в борьбе с коронавирусом и дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения.