В Кремле завершились переговоры Путина и Лукашенко
Лидеры двух государств общались 3 часа 55 минут.
Фото © Kremlin
В Москве завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Российский лидер в ходе встречи, продолжавшейся 3 часа 55 минут, заявил об эффективности процессов интеграции в Союзном государстве по линии спецслужб. Путин отметил, что в области военно-технического сотрудничества происходит углубление кооперации.
Как уже писал Лайф, в начале встречи президент России отметил, что им с Лукашенко есть о чём поговорить как в многостороннем формате, так и касательно отношений Минска и Москвы. В числе запланированных тем переговоров упоминались вопросы совместного реагирования на актуальные вызовы и угрозы, а также обмен мнениями по международной тематике. Белорусская сторона также намерена была затронуть вопросы взаимодействия в борьбе с коронавирусом и дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения.
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