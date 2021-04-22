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В Кремле завершились переговоры Путина и Лукашенко

Лидеры двух государств общались 3 часа 55 минут.

22 апреля 2021, 18:33
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65428/photos/65544" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin</a></p>

Фото © Kremlin

В Москве завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Российский лидер в ходе встречи, продолжавшейся 3 часа 55 минут, заявил об эффективности процессов интеграции в Союзном государстве по линии спецслужб. Путин отметил, что в области военно-технического сотрудничества происходит углубление кооперации.

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Как уже писал Лайф, в начале встречи президент России отметил, что им с Лукашенко есть о чём поговорить как в многостороннем формате, так и касательно отношений Минска и Москвы. В числе запланированных тем переговоров упоминались вопросы совместного реагирования на актуальные вызовы и угрозы, а также обмен мнениями по международной тематике. Белорусская сторона также намерена была затронуть вопросы взаимодействия в борьбе с коронавирусом и дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения.

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Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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