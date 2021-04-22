В США назвали прогрессивными идеи Путина, изложенные на климатическом саммите
Предложения российского лидера позволят странам сотрудничать в области решения экологических проблем.
Фото © Kremlin.ru
США оценили идеи, предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе прошедшего саммита по климату, и назвали их прогрессивными. Такое мнение высказал экс-госсекретарь, спецпосланник американского лидера по климату Джон Керри.
"Я слушал сегодня президента Путина. Считаю, что он был довольно рационален. Он высказал несколько достойных, прогрессивных идей", — сказал Керри.
По словам спецпосланника США, предложения, озвученные российским лидером, позволят странам работать сообща. Об этом же говорил и сам Путин, добавил Керри.
Напомним, в ходе саммита Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы активизировать сотрудничество с другими странами в решении экологических проблем. От успеха усилий во многом зависит судьба планеты, перспективы развития каждой страны, благополучие и качество жизни людей.
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