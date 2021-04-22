Правительство поддержало законопроект о "золотых" визах для иностранных инвесторов
Для их получения бизнесменам придётся вложить определённую сумму либо в созданную компанию, либо в недвижимость.
Фото © ТАСС / Елена Пальм
Законопроект Минэкономразвития об упрощённой процедуре получения вида на жительства для иностранных инвесторов получил поддержку Правительства РФ и будет внесён на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщил глава министерства Максим Решетников.
"Законопроект правительством поддержан, внесён в Госдуму. Мы рассчитываем, что законопроект будет в осеннюю сессию принят", — сказал министр, добавив, что надеется на то, что уже в следующем году механизм заработает.
Важным моментом для обсуждения стал минимальный порог по инвестициям для получения вида на жительство в стране, и на сегодняшний день его обозначили на уровне в 30 миллионов рублей. Эту сумму обсуждают с бизнесом и коллегами из других ведомств, уточнил Решетников.
"Эти 30 миллионов рублей инвестор должен вложить двумя путями: либо он создаёт компанию и вкладывает туда. Здесь очень важно, чтобы эти 30 миллионов рублей пошли в основные фонды, создали рабочие места", — объяснил глава министерства.
Вторым же путём является вложение 30 миллионов рублей в российскую недвижимость, заметил он. При соблюдении этих критериев инвестор и члены его семьи смогут получить вид на жительство в упрощённом порядке.
Ранее Лайф рассказывал, что российский паспорт поднялся в мировом рейтинге свободы передвижения. А место лидера в списке занял японский документ.
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