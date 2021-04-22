Названы лауреаты театральной премии "Золотая маска"

Церемония вручения российской театральной премии "Золотая маска" началась с объявления лауреатов в музыкальных номинациях.

Лучшим спектаклем в жанре "оперетта/мюзикл" стала работа Новосибирского музыкального театра "Фома". При этом лучшими исполнителями стали Мария Евтеева, которая сыграла роль Маши в постановке "Капитанская дочка" Алтайского музыкального театра в Барнауле, и Александр Крюков, исполнивший роль Фомы в Новосибирске.

Дважды — в номинациях "Лучший режиссёр" (Дмитрий Белов) и "Лучший дирижёр" (Дмитрий Волосников) — лауреатом премии стала оперетта "Сильва" Театра музыкальной комедии в Екатеринбурге.

В балете и современном танце лучшими жюри признало Оксану Кардаш ("Дон Кихот", Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко) и Артемия Белякова ("Жизель", Большой театр России).

В жанре оперы триумфатором стал спектакль Большого "Садко", победивший сразу в четырёх номинациях: "Лучшая женская роль" (Екатерина Семенчук), "Лучшая мужская роль" (Нажмиддин Мавлянов), "Лучший режиссёр" (Дмитрий Черняков) и "Лучший спектакль".

Как известно, объявление лауреатов во всех видах театрального искусства (драма, опера, мюзикл, оперетта, балет, современный танец, кукольный спектакль) закрывает конкурсную программу XXVII Фестиваля "Золотая маска". Номинанты премии "Золотая маска – 2021" определялись экспертными советами по премьерам, выпущенным с 1 августа 2019 года по 31 июля 2020-го. В общей сложности на фестивале были представлены 56 спектаклей из 25 городов России, а ещё были объявлены 189 частных номинаций.

А ранее были объявлены лауреаты премии BAFTA. Лучшим актёром признали Энтони Хопкинса, а главный приз забрала лента режиссёра Хлои Чжао "Земля кочевников".

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