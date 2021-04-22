Французы оценили слова Путина об отношениях с Западом
Читатели местной газеты отметили умение российского лидера, которого открыто провоцируют на конфликт, защищать свою страну.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Читатели французской газеты Le Figaro поддержали высказывание президента России Владимира Путина по поводу отношений со странами Запада.
"Неудивительно, что господин Путин выдвинул этот ультиматум: уже слишком много времени те, кто считают себя хозяевами мира, открыто провоцируют его на конфликт", — написал в комментариях один из читателей, добавив, что ожесточённость, направленная в адрес России, абсолютно беспочвенна.
Другие комментаторы отметили умение Путина защищать свою страну, которым обладают не все лидеры государств Европы. По словам одного из читателей, в ЕС нет достойного российскому лидеру собеседника. Также пользователи назвали европейских президентов мямлями.
Вместе с тем читатели подчеркнули и сдержанное дипломатическое поведение в выступлениях Путина, который никогда не реагировал на "нелепые и истерические оскорбления" со стороны Джо Байдена или Хиллари Клинтон.
Напомним, в своём послании Владимир Путин заявил, что Россия всегда найдёт путь, чтобы отстоять свои интересы перед теми странами, которые выбирают эгоистичный и высокомерный тон. Он подчеркнул, что смысл и содержание политики России на международной арене заключается в обеспечении мира и безопасности для благополучия своих граждан и стабильного развития страны. Также Путин предупредил, что Россия в каждом конкретном случае будет сама определять красную черту в отношениях с другими странами.
Ранее Лайф рассказал, что услышали западные СМИ в выступлении Владимира Путина. Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян объяснил, почему столь своеобразно американские и европейские журналисты отреагировали на послание российского президента Федеральному собранию.
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