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Французы оценили слова Путина об отношениях с Западом

Читатели местной газеты отметили умение российского лидера, которого открыто провоцируют на конфликт, защищать свою страну.

22 апреля 2021, 19:13
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Читатели французской газеты Le Figaro поддержали высказывание президента России Владимира Путина по поводу отношений со странами Запада.

"Неудивительно, что господин Путин выдвинул этот ультиматум: уже слишком много времени те, кто считают себя хозяевами мира, открыто провоцируют его на конфликт", — написал в комментариях один из читателей, добавив, что ожесточённость, направленная в адрес России, абсолютно беспочвенна.

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Другие комментаторы отметили умение Путина защищать свою страну, которым обладают не все лидеры государств Европы. По словам одного из читателей, в ЕС нет достойного российскому лидеру собеседника. Также пользователи назвали европейских президентов мямлями.

Вместе с тем читатели подчеркнули и сдержанное дипломатическое поведение в выступлениях Путина, который никогда не реагировал на "нелепые и истерические оскорбления" со стороны Джо Байдена или Хиллари Клинтон.

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Напомним, в своём послании Владимир Путин заявил, что Россия всегда найдёт путь, чтобы отстоять свои интересы перед теми странами, которые выбирают эгоистичный и высокомерный тон. Он подчеркнул, что смысл и содержание политики России на международной арене заключается в обеспечении мира и безопасности для благополучия своих граждан и стабильного развития страны. Также Путин предупредил, что Россия в каждом конкретном случае будет сама определять красную черту в отношениях с другими странами.

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Ранее Лайф рассказал, что услышали западные СМИ в выступлении Владимира Путина. Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян объяснил, почему столь своеобразно американские и европейские журналисты отреагировали на послание российского президента Федеральному собранию.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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