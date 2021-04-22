ЦСКА вырвал победу у "Авангарда" и повёл в финальной серии Кубка Гагарина
Точный бросок Максима Шалунова позволил армейцам во второй раз в финале обыграть "ястребов".
Фото © КХЛ
В подмосковной Балашихе завершился третий матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором ЦСКА одержал волевую победу над "Авангардом" — 2:1.
Соперники в первом периоде по разу обменялись заброшенными шайбами. Рид Буше на 13-й минуте вывел "Авангард" вперёд. Однако уже через пять минут ЦСКА восстановил равновесие: Александр Попов шикарным пасом нашёл Константина Окулова и тот вогнал снаряд в ворота.
Во втором периоде хоккеисты голами зрителей не порадовали, хотя возможности забросить вторую шайбу команды периодически создавали. Три раза "Авангард" разыгрывал большинство, но пользы из этого не извлёк.
Изменились цифры на табло в третьем отрезке игры: лучший снайпер розыгрыша Кубка Гагарина, нападающий ЦСКА Максим Шалунов оформил 12-ю шайбу в текущем плей-офф, тем самым принеся вторую победу ЦСКА в финальной серии.
И Шалунов, и Окулов помимо голов отметились голевыми передачами, а шведский голкипер москвичей Ларс Юханссон отразил 24 броска из 25.
ЦСКА, уступив "Авангарду" в первой игре (1:4), выигрывает два следующих матча (3:0; 2:1) и выходит вперёд в серии — 2-1.
Игра под номером четыре пройдёт 24 апреля также в Балашихе, после чего команды переедут в Москву.
КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Третий матч
"Авангард" — ЦСКА — 1:2 (1:1; 0:0; 0:1), в серии — 1-2
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