Главы ДНР И ЛНР заявили о готовности встретиться с Зеленским на линии соприкосновения

Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.

"Сейчас обращаюсь лично к украинскому президенту. Призываю вас, господин Зеленский, не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами. Мы вместе с главой Луганской Народной Республики, Леонидом Ивановичем, готовы там вас лично встретить и предметно и профессионально пообщаться о ситуации и путях её мирного урегулирования", — отметил Пушилин в видеообращении.

Глава ДНР предложил украинскому лидеру "не прятаться в кустах на второй линии обороны", а набраться смелости и доехать до самых горячих точек, в район посёлков Старомихайловка, Опытное, Весёлое, Зайцево и Александровка. Если же украинскому лидеру "не хватит отваги", лидеры республик Донбасса готовы провести встречу и онлайн.

"Чтобы всё мировое сообщество имело возможность видеть и слышать, кто выдвигает реально мирные предложения, а кто просто создаёт хайп, а на самом деле совершенно не заинтересован в мирном урегулировании", — добавил Пушилин.

Глава ЛНР Леонид Пасечник также изъявил желание встретиться с Зеленским в Донбассе. По его словам, переговоры могут пройти в любой точке линии соприкосновения, которая вскоре может стать красной, если конфликт не удастся уладить дипломатическим путём.

"Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого... Если есть искреннее желание мира, место найдётся! Говорить о мире и спасении жизней наших людей я готов! А вы?" — обратился Пасечник к Зеленскому.

Напомним, что 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. В ответ на это российский лидер предложил своему коллеге из Незалежной встретиться не в Донбассе, а в Москве. Путин отметил, что украинскому руководству для обсуждения проблем Донбасса следует встречаться с представителями ДНР и ЛНР.

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