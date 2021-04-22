Валентина Гафта посмертно удостоили приза ММКФ

Народный артист РСФСР Валентин Гафт посмертно получил приз 43-го Московского международного кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф. Его вручили вдове Гафта актрисе Ольге Остроумовой.

"Приз за вклад мы хотим вручить потрясающему человеку. Жить в этой среде, в актёрской ауре непростой, сохранить невероятную чистоту и абсолютную честность, при этом быть потрясающим актёром", — отметил на церемонии президент ММКФ Никита Михалков.

Он рассказал об особенностях характера Гафта. По словам Михалкова, артист, с одной стороны, излучал некую детскую чистоту, с другой — имел склонность к яростному, испепеляющему юмору.

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