Валентина Гафта посмертно удостоили приза ММКФ
Таким образом отмечен вклад артиста в мировой кинематограф. Никита Михалков назвал Гафта потрясающим человеком, который смог сохранить невероятную чистоту и абсолютную честность.
Валентин Гафт. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Народный артист РСФСР Валентин Гафт посмертно получил приз 43-го Московского международного кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф. Его вручили вдове Гафта актрисе Ольге Остроумовой.
"Приз за вклад мы хотим вручить потрясающему человеку. Жить в этой среде, в актёрской ауре непростой, сохранить невероятную чистоту и абсолютную честность, при этом быть потрясающим актёром", — отметил на церемонии президент ММКФ Никита Михалков.
Он рассказал об особенностях характера Гафта. По словам Михалкова, артист, с одной стороны, излучал некую детскую чистоту, с другой — имел склонность к яростному, испепеляющему юмору.
Напомним, Валентин Гафт попал в больницу после перенесённого инсульта в августе 2019 года. С тех пор он оказался частично парализован. 12 декабря 2020 года народный артист РСФСР скончался. Ему было 85 лет. Соболезнования выразили президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, режиссёр Никита Михалков и другие.
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