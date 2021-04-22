На Украине отказались вести переговоры с представителями республик Донбасса

Киев не будет вести переговоры с представителями Луганской и Донецкой народных республик. С таким заявлением выступил советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Наша позиция принципиальна, и она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми ЛНР, ДНР не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме "Фантастика на втором этаже", — заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

Арестовичу не понравилось то, что президент РФ Владимир Путин сегодня посоветовал лидеру Украины вести переговоры с главами республик Донбасса. По мнению украинского политика, к этому можно придраться как к "словесному выходу из Минских соглашений".

Напомним, что 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил своему коллеге из Незалежной встретиться не в Донбассе, а в Москве, но обсуждать там можно только двусторонние отношения. Для разговора о проблеме Донбасса же украинскому руководству следует встречаться с представителями ДНР и ЛНР.

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