На Украине отказались вести переговоры с представителями республик Донбасса
Как отметил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, это не может произойти даже в воображаемом пространстве.
Фото © ТАСС / Александр Худотеплый
Киев не будет вести переговоры с представителями Луганской и Донецкой народных республик. С таким заявлением выступил советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Наша позиция принципиальна, и она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми ЛНР, ДНР не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме "Фантастика на втором этаже", — заявил он в эфире телеканала "Украина 24".
Арестовичу не понравилось то, что президент РФ Владимир Путин сегодня посоветовал лидеру Украины вести переговоры с главами республик Донбасса. По мнению украинского политика, к этому можно придраться как к "словесному выходу из Минских соглашений".
Напомним, что 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил своему коллеге из Незалежной встретиться не в Донбассе, а в Москве, но обсуждать там можно только двусторонние отношения. Для разговора о проблеме Донбасса же украинскому руководству следует встречаться с представителями ДНР и ЛНР.
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