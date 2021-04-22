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Грета Тунберг пристыдила мир за использование ископаемого топлива

По мнению юной экоактивистки, это просто позор для жителей планеты. Она считает, что правительства должны прекратить поддержку добычи нефти и газа.

22 апреля 2021, 21:01
<p>Грета Тунберг. Фото © ТАСС / AP</p>

Грета Тунберг. Фото © ТАСС / AP

Мировое сообщество не принимает достаточные меры по борьбе с климатическими изменениями и не спешит отказываться от использования ископаемого топлива. Об этом заявила шведская экоактивистка Грета Тунберг, выступая на видеоконференции, организованной комитетом Палаты представителей конгресса США.

"Сегодня 2021 год. И тот факт, что мы всё ещё ведём эту дискуссию, более того, по-прежнему поддерживаем использование ископаемого топлива прямо или косвенно — через налоги — является позором", — отметила Тунберг.

Она отметила, что для выполнения обязательств по Парижскому соглашению странам необходимо отменить дотации на ископаемое топливо. Иначе детям придется объяснять отказ снижать скорость глобального потепления.

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Тунберг указала на недостаточность целей, которые перед собой ставят разные страны для борьбы с глобальным потеплением. По её мнению, можно обмануть самих себя, но не удастся обмануть природу и физику.

Ранее сообщалось, что в Винчестерском университете Великобритании установили памятник Грете Тунберг. Статуя обошлась в 24 тысячи фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона рублей) и вызвала гнев студентов.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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