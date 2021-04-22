Грета Тунберг пристыдила мир за использование ископаемого топлива
По мнению юной экоактивистки, это просто позор для жителей планеты. Она считает, что правительства должны прекратить поддержку добычи нефти и газа.
Грета Тунберг. Фото © ТАСС / AP
Мировое сообщество не принимает достаточные меры по борьбе с климатическими изменениями и не спешит отказываться от использования ископаемого топлива. Об этом заявила шведская экоактивистка Грета Тунберг, выступая на видеоконференции, организованной комитетом Палаты представителей конгресса США.
"Сегодня 2021 год. И тот факт, что мы всё ещё ведём эту дискуссию, более того, по-прежнему поддерживаем использование ископаемого топлива прямо или косвенно — через налоги — является позором", — отметила Тунберг.
Она отметила, что для выполнения обязательств по Парижскому соглашению странам необходимо отменить дотации на ископаемое топливо. Иначе детям придется объяснять отказ снижать скорость глобального потепления.
Тунберг указала на недостаточность целей, которые перед собой ставят разные страны для борьбы с глобальным потеплением. По её мнению, можно обмануть самих себя, но не удастся обмануть природу и физику.
Ранее сообщалось, что в Винчестерском университете Великобритании установили памятник Грете Тунберг. Статуя обошлась в 24 тысячи фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона рублей) и вызвала гнев студентов.
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