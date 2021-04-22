Мединский объяснил, какие учебники по истории раскритиковал Путин
Главу государства удивило, что в некоторых учебных пособиях не рассказывается о таких событиях Великой Отечественной войны, как Сталинградская битва.
Владимир Мединский. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Учебники по истории, которые раскритиковал президент РФ Владимир Путин во время оглашения Послания Федеральному собранию, писались ещё в 90-е годы прошлого века. Об этом заявил помощник главы государства, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Он выразил мнение, что учебный процесс в России нужно совершенствовать и дальше.
"Сейчас разработан историко-культурный стандарт. Новые издания, которые выходят в рамках уже этого историко-культурного стандарта, там есть всё, что нужно, про Сталинградскую битву", — приводит ТАСС слова Мединского.
Он считает знаковым тот факт, что на пробелы в школьных учебниках обратил внимание президент Владимир Путин. Напомним, во время оглашения Послания Федеральному собранию Путин заявил, что некоторые современные школьные учебники упускают такое событие Второй мировой войны, как Сталинградская битва, это удивляет.
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