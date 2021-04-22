Рассекречены документы об освобождении Венгрии от нацистов

Минобороны РФ рассекретило документы о борьбе Красной армии против немецко-фашистских захватчиков на территории Венгрии, а также о военных преступлениях немецких войск в отношении их союзников. Мультимедийный раздел "Венгрия помнит, не сможет забыть" с историческими материалами доступен на сайте ведомства. Он опубликован в рамках проекта "Без срока давности".

Новый раздел исторического проекта основан на исторических свидетельствах из фондов Центрального архива Минобороны России. Уточняется, что в боях за освобождение Венгрии Советский Союз потерял около 140 тысяч военнослужащих, 80 тысяч из них погибли во время взятия Будапешта. На сайте ведомства обнародованы журналы боевых действий, учётные карточки воинских захоронений, именные списки погибших и другое.

Раздел начинается с журналов боевых действий 2-го и 3-го Украинских фронтов. В частности, в журнале за ноябрь 1944 года говорится, что немецкие войска оказывали Красной армии особо упорное сопротивление.

"Бои в ноябре месяце, как и в октябре, носили ожесточённый и тяжёлый характер, и наши довольно крупные потери в личном составе — тому подтверждение", — сказано в журнале.

В рассекреченных документах фигурируют сообщения о многочисленных братских захоронениях. Одно из них расположено в городе Дунахарасти, который находится недалеко от Будапешта. В братской могиле были погребены 13 советских солдат. В другом захоронении, расположенном в городе-крепости Заласентгрот, нашли последнее пристанище 12 военнослужащих. В частности, в могиле погребён красноармеец Михаил Васецкий, получивший орден Красной Звезды — за то, что в течение двух дней забивал сваи при строительстве моста через Днестр.

В ряде документов отмечается как крайне строгое отношение к воинской дисциплине среди солдат Красной армии, так и великодушие советских воинов к жителям Венгрии.

"Я сам видел, что в городах и сёлах, занятых русскими, население живёт так же, как и раньше, и русские не причиняют ему никакого ущерба... Немцы втянули нас в кровопролитную войну против воли народа…", — говорится в обращении начальника Генштаба Венгерской армии генерал-полковника Вереша Яноша от 5 ноября 1944 года.

Помимо фактов героизма советских военных в документах говорится и о помощи Красной армии в восстановлении Венгрии после освобождения территории страны от нацистов. При этом обнародованные документы свидетельствуют о чудовищных преступлениях немецких войск в союзной им Венгрии. Опубликованные сведения раскрывают факты мародёрства среди немецко-фашистских оккупантов. Кроме того, нацисты расстреливали мирных граждан прямо на улицах, они также убивали тех, кто не хотел воевать на их стороне и стрелять в солдат Красной армии. Немецкие войска не жалели население Венгрии и жестоко расправлялись с ним и при отступлении.

Ранее сообщалось, что ФСБ рассекретила архивные документы о зверствах нацистов в концлагерях.

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