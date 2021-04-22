Как отдыхает Байден: в Белом доме рассказали об увлечениях лидера США

"Как многие американцы, он любит кино, у него две собаки, которых он любит. Я бы сказала, думаю, он любит проводить время с семьёй и теми, кого он любит, чтобы просто передохнуть, как это делает большинство людей по всей стране", — сказала представительница Белого дома.