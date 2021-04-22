Как отдыхает Байден: в Белом доме рассказали об увлечениях лидера США
Лидер Штатов оказался в том числе любителем кино и прогулок с собаками. Гольфом, в отличие от предшественника, не увлекается.
Фото © ТАСС / Zuma
46-й президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден любит проводить свободное время с семьёй. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Как многие американцы, он любит кино, у него две собаки, которых он любит. Я бы сказала, думаю, он любит проводить время с семьёй и теми, кого он любит, чтобы просто передохнуть, как это делает большинство людей по всей стране", — сказала представительница Белого дома.
Всем вышеперечисленным Байден, по словам Псаки, занимается в свободное время, которого у него не очень много. Выходные предпочитает проводить с детьми и внуками.
Одно из увлечений Байдена — его собаки — ранее создало ему проблемы. Одно из животных дважды покусало человека.
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