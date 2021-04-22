Водителям напомнили, что обязательно должно быть в багажнике автомобиля
Среди прочего это знак аварийной остановки и огнетушитель. Не помешает также иметь трос, молоточек для разбивания стёкол, фонарик.
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По правилам дорожного движения каждый водитель должен иметь в автомобиле аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки и жёлтый световозвращающий жилет. Эти предметы не только помогут избежать ненужных штрафов, но и способны спасти жизнь, напомнил автомобильный эксперт Егор Васильев.
Он подчеркнул, что крайне важно следить за сроком годности препаратов из аптечки, а также огнетушителя. Последний должен быть полностью заряжен — это следует проверять лично автовладельцу. Эксперт призвал не покупать самые дешёвые средства пожаротушения, поскольку в борьбе с огнём они крайне неэффективны.
"Кроме обязательных средств безопасности, нелишним будет иметь в машине буксировочный трос, молоточек для разбивания стёкол, фонарик, насос и хотя бы минимальный набор инструментов", — подчеркнул в беседе с агентством "Прайм" Васильев.
Ранее автоэксперт дал советы по безопасному вождению в дождь. Водителям следует не разгоняться и соблюдать дистанцию.
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