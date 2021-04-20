Соблюдать дистанцию и не разгоняться: автоэксперт дал советы по безопасному вождению в дождь
Также специалист рассказал о главном правиле для пешеходов в пасмурную погоду.
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Управляя автомобилем во время дождя, необходимо снижать скорость и соблюдать дистанцию между машинами. Об этом рассказал директор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников. По его словам, это поможет минимизировать возможность нештатной ситуации на дороге.
Также перед поездкой в дождь эксперт советует водителям проверять состояние автомобиля, в частности, следует позаботиться о шинах и фарах. По словам Мельникова, если резина изношена или световые сигналы по какой-то причине не работают, то риск возникновения аварии достаточно велик. Что касается пешеходов, то для них главное — правильный выбор одежды.
"Самая значимая рекомендация пешеходу — это обозначать себя максимально ярко. Многие во время дождя начинают носить тёмную одежду, но в таком случае пешехода не будет видно, он будет плохо различим в свете фар", — пояснил эксперт в беседе с RT.
А ранее автоюрист дал советы, как не нарваться на мошенников при покупке машины. По его словам, помимо технической составляющей крайне важно обратить внимание на юридическую.
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