Соблюдать дистанцию и не разгоняться: автоэксперт дал советы по безопасному вождению в дождь

Управляя автомобилем во время дождя, необходимо снижать скорость и соблюдать дистанцию между машинами. Об этом рассказал директор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников. По его словам, это поможет минимизировать возможность нештатной ситуации на дороге.

Также перед поездкой в дождь эксперт советует водителям проверять состояние автомобиля, в частности, следует позаботиться о шинах и фарах. По словам Мельникова, если резина изношена или световые сигналы по какой-то причине не работают, то риск возникновения аварии достаточно велик. Что касается пешеходов, то для них главное — правильный выбор одежды.

"Самая значимая рекомендация пешеходу — это обозначать себя максимально ярко. Многие во время дождя начинают носить тёмную одежду, но в таком случае пешехода не будет видно, он будет плохо различим в свете фар", — пояснил эксперт в беседе с RT.

А ранее автоюрист дал советы, как не нарваться на мошенников при покупке машины. По его словам, помимо технической составляющей крайне важно обратить внимание на юридическую.

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