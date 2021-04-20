"Большое везение": Врач назвал уникальным спасение таксиста от гибели при помощи второго подбородка

Случай с барнаульским таксистом, который выжил благодаря второму подбородку после того, как какие-то отморозки перерезали ему горло, можно смело назвать уникальным. Об этом Лайфу рассказал врач-хирург, кандидат медицинских наук Герман Пятов. По его словам, обычно такие ранения заканчиваются смертью человека за считаные секунды.

"Смерть в подобных случаях связана с ранением крупных артерий, и там буквально за секунды идёт массивная кровопотеря. А если у человека действительно такой большой лишний вес и подкожная жировая клетчатка развита именно в области шеи, конечно, ножевое ранение не всегда может привести к повреждению жизненно важных структур", — пояснил специалист.

По словам хирурга, наша шея не защищена костями скелета. Если в неё попадает удар острого предмета, то в большинстве случаев даже очень толстый слой жира не способен защитить человека полностью. В любом случае ранение шеи, которое не закончилось трагично, "это большое везение", добавил эксперт.

Как уже ранее писал Лайф, минувшей ночью барнаульский таксист Михаил Толстых, как обычно, подвозил клиентов. Двое парней были весёлыми и адекватными, всю поездку общались с водителем, ничего не предвещало беды. Но когда пришло время расплачиваться за поездку, то кто-то из них достал нож и накинулся на таксиста, пытаясь перерезать ему горло. Как только пассажиры осознали, что убийство не удалось, то сразу сбежали. Жизнь Михаилу спас второй подбородок.

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