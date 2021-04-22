В Средиземном море утонули разом 130 мигрантов

У берегов Ливии в Средиземном море перевернулась лодка с нелегальными мигрантами, погибло около 130 человек. Об этом сообщила неправительственная организация SOS Mediterranee. Ранее, получив информацию о терпящих там бедствие трёх небольших судах, она направила в район ЧП спасательное судно Ocean Viking.

"Сегодня после многочасовых поисков сбылись наши худшие опасения... С тех пор как мы прибыли сегодня на место происшествия, мы не обнаружили ни одного выжившего, хотя видели не менее 10 тел в районе места крушения", — говорится в заявлении на сайте SOS Mediterranee.

Искать людей было трудно — волны достигали высоты шести метров. Через некоторое время самолёт Агентства ЕС по контролю границ обнаружил рядом с местом ЧП фрагменты резиновой лодки.

Отметим, что такие трагедии не редкость. Мигранты из стран Африки пытаются переплыть Средиземное море на ветхих, не предназначенных для этого лодках и судах, зачастую гибнут. Когда же их удаётся спасти, не все государства ЕС выражают готовность принять нелегалов.

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