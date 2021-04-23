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Российские туристы ринулись в Турцию окольным путём, лазейка всё та же

Купить одну лишь путёвку мало — приходится совершать целую операцию со сменой видов транспорта, но многих и это не останавливает.

23 апреля 2021, 00:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Закрытие авиасообщения с Турцией привело к тому, что россияне идут на хитрости. Как это уже практиковалось, они стали отправляться в Стамбул через Минск, что резко подняло цены на авиабилеты в этом направлении.

По данным "Коммерсанта", если лететь туда в ближайшее время, придётся потратить около 20 тысяч рублей только за билет в одну сторону. До пандемии было в четыре-пять раз дешевле.

Глава турагентства Юлия в беседе с телеканалом "360" пояснила: чтобы добраться через Минск до Турции или Египта, придётся переплатить не только за билеты, но и за целый ряд документов. Ведь сначала нужно попасть в саму Белоруссию.

"На машине или поезде. Если пересекаешь границу, нужны документы, что ты едешь в санаторий на лечение или к родственникам. Поэтому дополнительно надо потратиться на покупку самого дешёвого санатория. И опять же тестов ПЦР", — говорит она.

В АТОР назвали сроки возвращения всех организованных туристов РФ из Турции

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Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Такое решение принял российский оперативный штаб в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в этих странах.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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