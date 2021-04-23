Где отдыхать переболевшим ковидом: турфирмы подготовили несколько вариантов

После перенесённой коронавирусной инфекции следует крайне тщательно выбирать место для отдыха. Даже лёгкое недомогание говорит о том, что устраивать полноценную туристическую поездку преждевременно. Для таких клиентов существует несколько вариантов, где можно восстановить силы. Об этом рассказал гендиректор туристической компании "Дельфин" Сергей Ромашкин.

В интервью радио Sputnik он сообщил, что турфирмы подготовили несколько видов программ для переболевших ковидом, воспользоваться этими предложениями можно как весной, так и летом.

"Многие санатории разработали и внедрили программы реабилитации после CoViD-19. Как правило, такие санатории специализируются на лечении дыхательных путей, поскольку при CoViD-19 в большей степени страдают лёгкие. Также есть санатории, специализирующиеся на восстановлении сердечно-сосудистой системы", — подчеркнул Ромашкин.

Он добавил, что наиболее популярные санатории находятся в Крыму, Минеральных Водах и в Алтайском крае. Эксперт порекомендовал выбирать место отдыха в зависимости от климата и расстояния, при этом лучше не менять климатические условия. Специалист порекомендовал не выбирать варианты со стоимостью ниже 4-5 тысяч за день, так как там может оказаться не слишком качественное медицинское обслуживание. Как отмечает Ромашкин, санаторий не может стоить дешевле отеля.

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