Звёзды в реанимации: инсульт всё чаще поражает молодых и успешных

Врачи диагностировали у 38-летней Алёны Водонаевой микроинсульт. Девушке внезапно стало плохо, она не могла говорить, и её близким пришлось вызвать скорую. После того как состояние Алёны нормализовалось, она поделилась своими мыслями о том, почему её организм дал сбой.

Фото © Instagram / alenavodonaeva

Причинами, которые привели девушку в реанимацию, звезда считает обилие стресса в её жизни, частые перелёты, которых Алёна панически боится, груз ответственности за коллектив и семью. К бесконечным решениям насущных вопросов звезда прибавила ещё и обучение в МГУ. Почти каждый день студентка до 22 часов посещает лекции, а потом полночи делает домашние задания.

Девушка заметила, что ей пора что-то менять в жизни, но что именно — вопрос.

Ещё один грустный пример — 32-летняя сестра Ольги Бузовой Анна. В конце ноября прошлого года стало известно, что девушка перенесла инсульт. У неё была нарушена речь, потеряна чувствительность в правой руке и ноге. Сейчас сестра популярной телеведущей чувствует себя хорошо — Бузова прошла интенсивный курс терапии и длительную реабилитацию. Рассуждая о болезни, она, как и Водонаева, назвала нервные дни и стресс главными причинами болезни.

Мнение специалистов

Фото © Shutterstock

Главный врач клиники экспертной медицины "Медицина 24/7" Олег Серебрянский отметил, что инсульт занимает второе место среди причин смертности после инфаркта миокарда. В России смертность от инсульта находится на одном из самых высоких уровней в мире, она составляет около 30%. Примерно в 60% случаев те, кто выживает, остаются инвалидами, подчеркнул специалист.

— В последние 10–20 лет инсульт заметно помолодел. Если раньше его жертвами становились люди старше 40–50 лет, то сейчас он поражает даже 30-летних и 20-летних. К большому сожалению, он может случаться даже у детей. Такая тенденция наблюдается не только в России, но и по всему миру, — рассказал Олег Серебрянский.

Причины недуга

Фото © Shutterstock

Невролог Александр Евдокимов уточнил, что микроинсульт и инсульт — разные вещи.

Инсульт наступает из-за нарушения мозгового кровообращения, причинами которого могут быть атеросклеротические бляшки или тромбы. В этот момент из-за кислородного голодания умирают нервные клетки мозга.

Если медицинская помощь человеку оказана немедленно, то последствия недуга могут быть минимальными, а пострадавшему удастся восстановиться за несколько месяцев. Но если после приступа прошло несколько часов, то человека может полностью парализовать, уточняют специалисты.

Последствия обширного инсульта наиболее трагические. Но и микроинсульт — совсем не шутки. Врачи в таких случаях говорят о преходящих нарушениях мозгового кровообращения или транзиторных ишемических атаках. Они возникают из-за спазма сосудов головного мозга или образования тромбов.

Фото © Shutterstock

— Причинами микроинсульта могут быть стресс, нервное перенапряжение, недосыпы, ненормированный рабочий день, — пояснил Александр Евдокимов. — Причина в резком кратковременном нарушении тонуса сосудов.

По словам эксперта, такое состояние может возникнуть у любого человека, независимо от возраста, Оно напрямую связано с неправильным образом жизни. Как правило, это нарушение режима труда и отдыха и нервное истощение. В тяжелых случаях они могут привести к инсультным явлениям, предупреждает врач.

Специалист объяснил, что инсульты чаще случаются у пожилых, потому что сердечно-сосудистые заболевания лидируют именно в возрасте 65+. Но современная молодёжь не застрахована от инсультов из-за острых состояний на фоне нервных переживаний.

— Теоретически со здоровьем у них всё хорошо, но они так загоняют себя работой и стрессами, что у них в моменте возникает спазм сосудов, вегетативная нервная система не справляется или подскочит давление, — объясняет Александр Евдокимов. — Попереживали, перенервничали, поругались — и на фоне этого состояния могут возникать инсульты.

В числе рисков, которые приводят к болезни, невролог назвал:

1. Неправильный режим труда и отдыха. 2. Хронический недосып, который измеряется месяцами. 3. Алкоголь, никотин. 4. Неправильное питание — если у человека есть признаки ожирения, вероятность того, что он попадёт в группы риска по инсульту и инфаркту, — 90 процентов, считает врач. 5. Человек мало двигается.

— Есть заблуждение, что кровь гоняет только сердце. Часть запуска сердечно-сосудистой системы работает через мышцы. Если сидеть по 12 часов в офисе, мышцы точно не работают. Так возникают застойные явления, — говорит Александр Евдокимов. — Как пример — болото с его гниением. В организме из-за застоев возникают такие места. Они приводят к тому, что образуется ил в виде тромбов.

Фото © Shutterstock

Первыми симптомами инсульта эксперты называют: — головокружение; — шум в ушах; — потемнение в глазах; — онемение конечностей; — проблемы с запоминанием; — нарушения речи; — ухудшение слуха; — сильная головная боль.

Самый простой тест — попросить человека улыбнуться. При начинающемся инсульте улыбка будет кривой, так как одна половина лица обездвижена.

Среди способов избежать страшного недуга врачи ставят на первое место движение. Самое лучшее — это регулярная ходьба.

— Чтобы хорошо функционировать, у человека есть потребности: первая (высшая) — это чистота воздуха, вторая — чистота воды, третья — еда. Если соблюдаются эти три фактора, значит, вы уже наполовину здоровы, — говорит невролог Александр Евдокимов. — Если же себя изнуряете, нервничаете, не высыпаетесь, то рано или поздно столкнётесь с болезнями сердечно-сосудистой системы.

Авторы